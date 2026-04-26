Pelatih Arema FC Bicara Soal Persaingan Ketat Papan Atas Super League: Enggan Coret Persija Jakarta dari Perburuan Gelar Juara!

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, bicara mengenai sengitnya persaingan ketat antara Persib Bandung dan Borneo FC di papan atas klasemen sementara Super League 2025/2026. Meski begitu, ia enggan mencoret Persija Jakarta dari perburuan gelar juara.
Harus diakui bahwa persaingan papan atas klasemen sementara saat ini sangat panas. Bagaimana tidak? Persib Bandung dan Borneo FC duduk di dua teratas dengan nilai kembar 66 poin. Meski punya nilai kembar, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- masih memimpin klasemen karena unggul segi head to head.
Padahal, Persib Bandung sebenarnya punya peluang untuk memperlebar jarak dari kejaran Borneo FC. Namun sialnya, tim polesan Bojan Hodak itu harus terpeleset setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC dalam laga pekan ke-29, Jumat (24/4) lalu.
Persaingan ketat papan atas tersebut turut mencuri perhatian Santos selaku pelatih Arema FC. Juru taktik berusia 46 tahun itu bahkan tidak menyangka kompetisi Super League sangat kompetitif seperti kompetisi di negara asalnya, Brasil.
“Dengar, ini adalah kompetisi yang sangat sulit. Bagi saya yang datang dari Liga Brasil yang sangat kompetitif, musim pertama saya di sini benar-benar mengejutkan secara positif betapa kompetitif dan
terorganisirnya liga ini,” kata Santos, dikutip Minggu (26/4/2026).
“Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada pengelola liga, tim-tim, dan para pemain yang telah membuat liga ini sangat kuat,” sambungnya.
Saking ketatnya, Santos sampai kesulitan untuk menentukan siapa yang akan memenangkan perburuan gelar juara musim ini. Pasalnya, masing-masing tim masih memiliki lima laga tersisa yang dapat dimaksimalkan.
“Sulit untuk memastikan siapa yang akan menjadi juara. Masih ada lima pertandingan lagi, banyak poin yang diperebutkan. Namun, Borneo dan Persib sedang bersaing ketat,” ujarnya.
Juru taktik asal Brasil itu mengakui Persib Bandung dan Borneo FC adalah kandidat kuat, tapi ia enggan mencoret Persija Jakarta dari peta persaingan. Santos menilai, tim berjulukkan Macan Kemayoran itu masih memiliki peluang.
