Resmi Tanpa Penonton di Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Berubah Drastis

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari laga paling panas di Jawa Timur. Derby antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dipastikan mengalami perubahan besar, mulai dari lokasi hingga status penonton.

Arema FC secara resmi mengumumkan pertandingan digelar tanpa kehadiran suporter. Keputusan ini sekaligus mengonfirmasi pemindahan venue ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

”DIGELAR TANPA PENONTON. Venue Pertandingan selanjutnya antara Arema FC vs Persebaya resmi dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar-Bali,” tulis Arema FC melalui kanal resmi mereka, Jumat (24/4).

Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Derby Jawa Timur yang biasanya sarat atmosfer kini harus berlangsung dalam suasana sunyi. Tidak ada gemuruh tribun, tidak ada nyanyian suporter, hanya fokus penuh pada pertandingan di lapangan.

Sesuai jadwal terbaru dari ILeague, laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 ini tetap digelar pada Selasa (28/4). Kick off direncanakan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan. Sebelumnya, pihak kepolisian masih mengkaji izin penyelenggaraan pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Kapolres Malang Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Taat Resdi sempat menyampaikan pertandingan tersebut masuk kategori berisiko tinggi. Status high risk membuat banyak aspek harus dipertimbangkan secara matang.

”Masih dipertimbangkan, mungkin Senin atau Selasa, saya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim,” kata Taat.