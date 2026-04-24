Jadwal Super League Persib Bandung vs Arema FC, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Maung Bandung Incar Poin Penuh!

JawaPos.com–Big Match pekan 29 Super League akan digelar di Bandung saat Persib menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4). Tuan rumah bertekad meraih poin penuh untuk terus memantapkan diri di puncak klasemen.

Persib saat ini hanya unggul dua poin saja dari peringkat kedua, Borneo FC. Satu kekalahan yang dialami, sedangkan di sisi lain sang rival menang, membuat posisi pertama sudah dapat dipastikan akan diambil alih untuk sementara waktu.

Menghadapi Arema FC yang dikenal solid di semua lini, pelatih Bojan Hodak mengatakan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur demi meraih tiga poin.

”Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Arema tim yang kuat karena mereka memiliki pemain yang bagus dan bermain dengan baik. Mereka sangat berbahaya saat menyerang,” ujar Bojan Hodak dikutip dari Antara.

Mantan pelatih Johor Darul Ta'zim juga mengatakan skuadnya lengkap sebab tidak ada pemain yang cedera ataupun akumulasi kartu.

”Semua pemain siap untuk tampil, tidak ada yang cedera dan akumulasi. Termasuk penjaga gawang, semua siap,” ujar Bojan Hodak.

Di kubu Arema FC, gelandang asal Brasil Gustavo Franca mengungkapkan laga melawan Persib akan memberikan tekanan kepada timnya karena stadion dipastikan akan dipenuhi suporter Persib.

”Stadion itu (GBLA) selalu dipenuhi suporter Persib (Bobotoh), tentu saja itu memberikan tekanan tersendiri bagi kami ketika bertanding,” kata Gustavo dikutip dari laman I.League.