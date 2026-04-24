PSM Makassar Tumbangkan Persik Kediri, Simak Tangguhnya Pertahanan Yuran Fernandes

Yuran Fernandes saat cetak gol penalti untuk PSM Makassar. (Dok. PSM Makassar)
JawaPos.com–Yuran Fernandes menunjukkan aksi bertahan yang ciamik setelah PSM Makassar mengalahkan Persik Kediri di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Kamis (23/4).
Kapten PSM Makassar tersebut mencetak gol pembuka melalui tendangan penalti di menit ke-37. Setelah itu, Sheriddin Boboev dan Luka Cumic mencetak gol meski Persik Kediri sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Ernesto Gomez.
Melawan Persik Kediri tetap menjadi laga yang sulit bagi Yuran Fernandes. Namun, para pemain PSM Makassar sudah mengetahui tujuan mereka di laga tersebut.
”Kami tahu bila pertandingan melawan Persik cukup sulit. Namun kami datang ke pertandingan ini dan tahu harus melakukan apa," kata Yuran saat jumpa pers yang dikutip laman I League, Jumat (24/4).
Bek 31 tahun tersebut menegaskan bahwa PSM Makassar telah menunjukkan kerja kerasnya. Dan hasilnya adalah kemenangan melawan Persik Kediri di kandang.
”Kami juga mampu menunjukkan apa yang harus dilakukan di pertandingan ini. Kami berjuang, kami kerja keras, dan pada akhirnya kami bahagia ketika mendapatkan hasil yang diinginkan setelah kerja keras ini,” ucap pemain timnas Tanjung Verde tersebut.
Permainan tangguh di lini belakang ditunjukkan Yuran. Kemampuannya tersebut membuat Persik kesulitan menembus pertahanan PSM yang hanya bisa dibobol dengan gol penalti.
Secara individu, Yuran melakukan sembilan sapuan dan empat intersep. Sebuah statistik yang menunjukkan betapa kuatnya dia di lini pertahanan Juku Eja dalam membaca serangan lawan.
Tidak hanya itu, bek yang punya satu gelar Liga 1 Indonesia tersebut juga melakukan empat tekel. Dengan permainan keras Yuran, dia mampu terbebas dari kartu kuning yang menunjukkan kedisiplinannya.
