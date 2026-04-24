Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC! Momentum Singo Edan Jegal Calon Juara

JawaPos.com — Laga panas akan tersaji saat Persib Bandung menjamu Arema FC dalam lanjutan Super League 2025/2026. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, tetapi juga bisa menjadi penentu arah perebutan gelar musim ini.

Pertandingan Persib Bandung kontra Arema FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat (24/4/2026) malam.

Kick-off dijadwalkan pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung melalui Indosiar serta layanan live streaming di Vidio.

Saat ini Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 65 poin dari 29 pertandingan. Namun, keunggulan mereka kini mulai terancam setelah hanya bermain imbang melawan Dewa United.

Hasil tersebut membuat jarak dengan pesaing terdekat, Borneo FC Samarinda, menipis menjadi hanya dua poin. Situasi ini membuat setiap laga tersisa menjadi krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga asa juara.

Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya dalam kondisi siap tempur untuk laga penting ini. Ia menyebut atmosfer tim sangat positif dan seluruh pemain bertekad meraih kemenangan di kandang sendiri.

"Semua tahu situasinya, kita sangat senang untuk main lagi dan di waktu yang sangat cepat karena kita kemarin imbang, kita ingin kemenangan di kandang. Kita butuh menang dan kita sangat antusias untuk laga nanti," kata Klok.

Memasuki fase akhir musim, Persib Bandung masih menyisakan enam pertandingan yang harus dimaksimalkan dengan hasil sempurna.

Klok menegaskan peluang juara sepenuhnya berada di tangan timnya sendiri tanpa harus bergantung pada hasil tim lain.