Prediksi dan Jadwal Persib vs Arema FC: Laga Krusial Perebutan Puncak Klasemen di Super League 2025/2026

JawaPos.com–Persib Bandung kembali menghadapi ujian penting saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi momentum krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga dominasi kandang sekaligus memperkokoh posisi di puncak klasemen. Selain memburu kebangkitan usai ditahan imbang Dewa United pada laga sebelumnya, Persib juga mengincar tiga poin demi menjauh dari kejaran Borneo FC.

Hingga pekan ke-28, Persib masih memimpin klasemen dengan 65 poin. Maung Bandung hanya unggul tipis dua angka dari pesaing terdekatnya tersebut.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi timnya dalam suasana positif jelang pertandingan. Dia menegaskan tidak ada tekanan berlebih di ruang ganti, justru situasi saat ini dinilai menguntungkan bagi timnya, terlebih dengan dukungan penuh Bobotoh di GBLA.

”Tidak ada tekanan. Kami berada di situasi yang bagus dan punya keuntungan bermain di kandang,” ungkap Bojan Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga mengungkapkan tantangan dalam menentukan susunan pemain utama. Pasalnya, seluruh pemain berada dalam kondisi prima dan siap memberikan kontribusi maksimal.

”Semua pemain ingin memenangkan pertandingan ini. Ini membuat saya harus benar-benar memilih komposisi terbaik karena ada banyak opsi yang siap dimainkan,” tambah Bojan Hodak.

Meski optimistis, Hodak tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. Dia menilai Arema FC tengah dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Persita Tangerang dan Persis Solo.