Prediksi Persib vs Arema FC: Maung Bandung Dibayangi Tekanan Perebutan Puncak Klasemen

Ilustrasi: Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-29. Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 24 April 2026 malam WIB.
Duel ini menjadi pertandingan penting bagi Maung Bandung yang sedang berupaya mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen.
Persib datang ke laga ini dengan modal yang sebenarnya cukup baik. Tim asuhan Bojan Hodak belum tersentuh kekalahan sepanjang tahun 2026.
Namun hasil imbang 2-2 melawan Dewa United pada laga sebelumnya membuat jarak poin Persib dengan pesaing terdekat, Borneo FC, kini hanya terpaut dua angka.
Situasi tersebut membuat tekanan kepada Persib semakin besar. Jika kembali kehilangan poin, posisi mereka di puncak klasemen bisa semakin terancam.
Meski begitu, Bojan Hodak menegaskan timnya tetap berada dalam kondisi positif dan percaya diri menghadapi sisa musim.
Pelatih asal Kroasia itu menilai keunggulan dua poin masih menjadi keuntungan penting dibanding harus mengejar tim lain di klasemen.
Ia juga memastikan atmosfer ruang ganti Persib tetap kondusif jelang laga besar melawan Arema FC.
Di sisi lain, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Singo Edan itu sedang menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.
