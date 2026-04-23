Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 05.40 WIB

Prediksi Persib vs Arema FC: Maung Bandung Dibayangi Tekanan Perebutan Puncak Klasemen

Ilustrasi: Persib Bandung. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-29. Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 24 April 2026 malam WIB.

Duel ini menjadi pertandingan penting bagi Maung Bandung yang sedang berupaya mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen.

Persib datang ke laga ini dengan modal yang sebenarnya cukup baik. Tim asuhan Bojan Hodak belum tersentuh kekalahan sepanjang tahun 2026.

Namun hasil imbang 2-2 melawan Dewa United pada laga sebelumnya membuat jarak poin Persib dengan pesaing terdekat, Borneo FC, kini hanya terpaut dua angka.

Situasi tersebut membuat tekanan kepada Persib semakin besar. Jika kembali kehilangan poin, posisi mereka di puncak klasemen bisa semakin terancam.

Meski begitu, Bojan Hodak menegaskan timnya tetap berada dalam kondisi positif dan percaya diri menghadapi sisa musim.

Pelatih asal Kroasia itu menilai keunggulan dua poin masih menjadi keuntungan penting dibanding harus mengejar tim lain di klasemen.

Ia juga memastikan atmosfer ruang ganti Persib tetap kondusif jelang laga besar melawan Arema FC.

Di sisi lain, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Singo Edan itu sedang menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Jamu Arema FC di GBLA, Persib Bandung Incar Kemenangan Penting demi Jauh dari Kejaran Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Jamu Arema FC di GBLA, Persib Bandung Incar Kemenangan Penting demi Jauh dari Kejaran Borneo FC

Jumat, 24 April 2026 | 05.43 WIB

Marc Klok Antusias Tatap Laga Kontra Arema FC, Bertekad Bawa Persib Bandung Raih Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Marc Klok Antusias Tatap Laga Kontra Arema FC, Bertekad Bawa Persib Bandung Raih Kemenangan

Jumat, 24 April 2026 | 03.29 WIB

Persib Bandung Tak Mau Terpeleset Lagi, Marc Klok Targetkan Kemenangan atas Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Tak Mau Terpeleset Lagi, Marc Klok Targetkan Kemenangan atas Arema FC

Jumat, 24 April 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

