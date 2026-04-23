Jelang Lawan Arema FC, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan Fatal

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi pekerjaan rumah penting jelang laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 melawan Arema FC.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4), menjadi momentum bagi Maung Bandung untuk memperbaiki lini pertahanan setelah kebobolan empat gol dalam dua pertandingan terakhir.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai masalah utama timnya bukan terletak pada sistem permainan, melainkan kesalahan individu yang masih sering terjadi di lapangan.

Evaluasi itu muncul setelah Persib kebobolan dua gol saat menghadapi Bali United FC dan kembali kebobolan dua gol ketika melawan Dewa United Banten FC.

Menurut Hodak, gol pertama yang bersarang ke gawang Persib saat melawan Dewa United terjadi karena para pemain berhenti bermain sebelum wasit meniup peluit. Situasi tersebut dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol.

“Tentang pertahanan masalahnya adalah kesalahan individu. Gol pertama lawan Dewa United bola dianggap keluar dan mereka berhenti bermain, itu tak boleh terjadi, Anda tetap harus bermain sampai ada peluit berbunyi,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Sementara pada gol kedua, pelatih asal Kroasia itu menilai ada sedikit keterlambatan dalam pengambilan keputusan saat menguasai bola. Situasi tersebut akhirnya dimanfaatkan lawan untuk melancarkan serangan balik cepat.

Meski demikian, Hodak tetap melihat penampilan anak asuhnya tidak sepenuhnya buruk. Persib mampu bangkit setelah tertinggal dua gol dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil itu membuat Maung Bandung terhindar dari kekalahan.