Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC: Marc Klok Ingin Menang! 

JawaPos.com - Marc Klok ingin Persib Bandung meraih kemenangan saat menghadapi Arema FC di Super League pekan ke-29. Laga yang diprediksi sengit tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.

Laga imbang melawan Dewa United sangat disesalkan oleh Marc Klok karena Persib sedang berusaha untuk terus memperlebar jarak poin dengan Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta. Untuk itu, Persib sangat ingin menang di kandang melawan Arema FC.

"Semua tahu situasi kami. Semua tahu yang penting dari pertandingan besok. Kami sangat senang untuk main lagi dengan waktu yang cepat karena kemarin imbang, kami ingin kemenangan di kandang," kata Marc Klok saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Kamis (23/4).

Gelandang timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa Persib tidak sedang dalam tekanan untuk mempertahankan gelar Liga Indonesia. Klok menilai Persib bakal juara karena kualitas para pemainnya.

"Bagi saya ini bukan tekanan, tapi tantangan. Tantangan untuk kami sendiri, untuk di ruang ganti, dan untuk klub. Jika nanti kami juara, kami tahu ini bukan keberuntungan atau kebetulan, tapi karena kualitas," ujar Klok.

Bagi Klok, Persib juga harus tampil konsisten dengan kualitas yang dimilikinya. "Tantangannya sekarang adalah bisakah kami memberikan kualitas tersebut setiap minggu untuk menjadi juara yang layak? Kami tidak perlu melihat hal lain, kami hanya perlu membuktikan bahwa kami layak. Tantangan itu diterima dengan sangat baik oleh kami," pungkas pemain 33 tahun tersebut.

Untuk laga besok, Persib dan Arema FC sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Nah, berikut ini merupakan prediksi susunan pemain kedua tim.

