Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC: Marc Klok Ingin Menang! 

Kapten Persib Mark Klok akan memimpin timnya saat bertandang ke markas Madura United, Minggu (30/11). (Media Persib)
JawaPos.com - Marc Klok ingin Persib Bandung meraih kemenangan saat menghadapi Arema FC di Super League pekan ke-29. Laga yang diprediksi sengit tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) pukul 19.00 WIB.
Laga imbang melawan Dewa United sangat disesalkan oleh Marc Klok karena Persib sedang berusaha untuk terus memperlebar jarak poin dengan Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta. Untuk itu, Persib sangat ingin menang di kandang melawan Arema FC.
"Semua tahu situasi kami. Semua tahu yang penting dari pertandingan besok. Kami sangat senang untuk main lagi dengan waktu yang cepat karena kemarin imbang, kami ingin kemenangan di kandang," kata Marc Klok saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Kamis (23/4).
Baca Juga:Persib Bandung Punya Rekor Apik Jelang Hadapi Arema FC, Tidak Pernah Kalah dalam 8 Pertemuan
Gelandang timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa Persib tidak sedang dalam tekanan untuk mempertahankan gelar Liga Indonesia. Klok menilai Persib bakal juara karena kualitas para pemainnya.
"Bagi saya ini bukan tekanan, tapi tantangan. Tantangan untuk kami sendiri, untuk di ruang ganti, dan untuk klub. Jika nanti kami juara, kami tahu ini bukan keberuntungan atau kebetulan, tapi karena kualitas," ujar Klok.
Bagi Klok, Persib juga harus tampil konsisten dengan kualitas yang dimilikinya. "Tantangannya sekarang adalah bisakah kami memberikan kualitas tersebut setiap minggu untuk menjadi juara yang layak? Kami tidak perlu melihat hal lain, kami hanya perlu membuktikan bahwa kami layak. Tantangan itu diterima dengan sangat baik oleh kami," pungkas pemain 33 tahun tersebut.
Untuk laga besok, Persib dan Arema FC sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Nah, berikut ini merupakan prediksi susunan pemain kedua tim.
Persib Bandung:
Bojan Hodak diprediksi akan memasang formasi 4-2-3-1. Teja Paku Alam masih akan menjadi andalan sebagai penjaga gawang. Di posisi bek kanan dan kiri akan memainkan Kakang Rudianto dan Eliano Reijnders. Patricio Matricardi yang sebelumnya absen karena terkena kartu merah, diprediksi akan kembali diturunkan dan berduet dengan Federico Barba.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara