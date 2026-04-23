Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Malut United vs Persebaya Surabaya: Duel Penuh Luka di Kie Raha!

Duel sengit Malut United vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha jadi penentu kebangkitan kedua tim. (Malut United)
JawaPos.com — Malut United dan Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan saat bentrok di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga ini bukan sekadar duel biasa, tapi pertaruhan harga diri dua tim yang sedang terluka.
Pertandingan Malut United vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis 23 April 2026. Kick-off dimulai pukul 19.00 WIB dan bisa disaksikan melalui Indosiar serta platform Vidio.
Malut United datang dengan tekanan besar setelah hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Hendri Susilo gagal menang dalam empat laga terakhir, termasuk dua kekalahan beruntun.
Situasi tersebut diakui langsung oleh Hendri Susilo yang tidak menutup kondisi timnya saat ini.
"Malut United saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak faktor, cuma pada intinya kita tetap akan berjuang, bekerja keras untuk kembali ke trek yang sebenarnya, Malut United yang sebenarnya,” ujar Hendri Susilo.
Catatan tersebut jadi alarm serius bagi Malut United jelang menjamu Persebaya Surabaya. Apalagi mereka tak ingin dipermalukan di depan pendukung sendiri di Kie Raha.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga datang dengan situasi yang tidak ideal. Green Force menelan dua kekalahan beruntun yang membuat kepercayaan diri tim ikut terdampak.
Penurunan produktivitas gol menjadi masalah nyata yang belum terpecahkan hingga saat ini. Hal itu membuat lini depan Persebaya Surabaya terlihat kurang tajam dibandingkan sebelumnya.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menaruh perhatian penuh terhadap efektivitas permainan lawan. Ia menilai Malut United tetap berbahaya meski dalam tren negatif.
