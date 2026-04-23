Adhyaksa FC Banten Lupakan Kekalahan dari Bekasi City, Kini Fokus Kunci Tiket Promosi

JawaPos.com–Adhyaksa FC Banten tengah bersiap menghadapi dua pertandingan terakhir babak ketiga Grup 1 Pegadaian Championship 2025/26. Meski baru menelan kekalahan dari FC Bekasi City, tim asal Banten itu tetap percaya diri menatap laga penentuan musim ini.

Saat ini Adhyaksa FC Banten masih memimpin klasemen sementara Grup 1 dengan koleksi 47 poin. Mereka unggul satu angka dari Garudayaksa FC yang berada di posisi kedua. Persaingan di papan atas pun dipastikan masih terbuka hingga laga terakhir.

Pada pertandingan sebelumnya, Adhyaksa FC Banten harus mengakui keunggulan FC Bekasi City dengan skor 1-3. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi tim besutan Ade Suhendra, terlebih kemenangan bisa membuat posisi mereka semakin aman di puncak klasemen.

Namun pemain senior Adhyaksa FC Banten Hasim Kipuw menegaskan, situasi di dalam tim tetap kondusif setelah kekalahan tersebut. Para pemain sudah mulai melupakan hasil buruk di Bekasi dan kini fokus menatap pertandingan berikutnya.

”Alhamdulillah situasi tim saat ini kondusif dan kami sudah melupakan apa yang sudah terjadi kemarin saat melawan Bekasi City,” ujar Kipuw dikutip dari ileague.id.

Meski begitu, mantan pemain tim nasional U-23 Indonesia itu mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi timnya. Evaluasi menjadi bagian penting agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi pada laga selanjutnya.

”Tapi memang ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar pertandingan berikutnya tidak terulang lagi,” sambung dia.

Persaingan ketat di Grup 1 juga menjadi sorotan. Selain Garudayaksa FC, FC Bekasi City masih berpeluang memberikan tekanan dalam perebutan posisi teratas klasemen. Kendati demikian, Kipuw menilai situasi tersebut sebagai hal yang wajar dalam sebuah kompetisi.