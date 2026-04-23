Eber Bessa Tebar Ancaman untuk Bali United, Persita Bidik Kemenangan di Banten International Stadium

JawaPos.com–Persita Tangerang membawa motivasi besar saat bersiap menghadapi Bali United FC pada lanjutan pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Banten International Stadium, Kamis (23/4), menjadi kesempatan penting bagi Pendekar Cisadane untuk kembali ke jalur kemenangan.

Playmaker Persita Eber Bessa menegaskan, seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Setelah hasil yang belum memuaskan dalam beberapa laga terakhir, Persita ingin segera bangkit demi menjaga posisi mereka di papan tengah klasemen.

Menurut Eber, fokus utama tim saat ini adalah tampil maksimal sepanjang pertandingan. Ia menilai kemenangan menjadi target yang wajib diraih agar kepercayaan diri pemain kembali meningkat menjelang akhir musim.

”Tentunya sebagai sebuah tim kami fokus memberikan yang terbaik untuk pertandingan ini dan berusaha meraih tiga poin,” ujar Eber Bessa dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Brasil tersebut juga menegaskan bahwa motivasi tim tidak pernah berubah di setiap pertandingan. Dia berharap Persita mampu menjalankan strategi dengan baik sehingga hasil positif bisa diraih di depan pendukung sendiri.

”Kami selalu punya motivasi besar di setiap pertandingan dan hal itu tidak akan berubah di pertandingan besok. Semoga semua berjalan sesuai dengan harapan kami,” lanjut Eber Bessa.

Meski begitu, Eber tetap menaruh respek terhadap kekuatan Bali United. Menurut dia, Serdadu Tridatu merupakan salah satu tim yang konsisten memiliki kualitas pemain mumpuni di setiap musim kompetisi.

”Bali United adalah tim yang selalu memiliki kualitas setiap musim dengan materi pemain yang bagus. Tapi kami juga akan berusaha tampil maksimal demi sebuah kemenangan,” tegas Eber Bessa.