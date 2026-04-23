Eber Bessa Tebar Ancaman untuk Bali United, Persita Bidik Kemenangan di Banten International Stadium

Playmaker Persita Eber Bessa. (Istimewa)
JawaPos.com–Persita Tangerang membawa motivasi besar saat bersiap menghadapi Bali United FC pada lanjutan pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Duel yang berlangsung di Banten International Stadium, Kamis (23/4), menjadi kesempatan penting bagi Pendekar Cisadane untuk kembali ke jalur kemenangan.
Playmaker Persita Eber Bessa menegaskan, seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Setelah hasil yang belum memuaskan dalam beberapa laga terakhir, Persita ingin segera bangkit demi menjaga posisi mereka di papan tengah klasemen.
Menurut Eber, fokus utama tim saat ini adalah tampil maksimal sepanjang pertandingan. Ia menilai kemenangan menjadi target yang wajib diraih agar kepercayaan diri pemain kembali meningkat menjelang akhir musim.
”Tentunya sebagai sebuah tim kami fokus memberikan yang terbaik untuk pertandingan ini dan berusaha meraih tiga poin,” ujar Eber Bessa dikutip dari ileague.id.
Pemain asal Brasil tersebut juga menegaskan bahwa motivasi tim tidak pernah berubah di setiap pertandingan. Dia berharap Persita mampu menjalankan strategi dengan baik sehingga hasil positif bisa diraih di depan pendukung sendiri.
”Kami selalu punya motivasi besar di setiap pertandingan dan hal itu tidak akan berubah di pertandingan besok. Semoga semua berjalan sesuai dengan harapan kami,” lanjut Eber Bessa.
Meski begitu, Eber tetap menaruh respek terhadap kekuatan Bali United. Menurut dia, Serdadu Tridatu merupakan salah satu tim yang konsisten memiliki kualitas pemain mumpuni di setiap musim kompetisi.
”Bali United adalah tim yang selalu memiliki kualitas setiap musim dengan materi pemain yang bagus. Tapi kami juga akan berusaha tampil maksimal demi sebuah kemenangan,” tegas Eber Bessa.
Laga ini juga memiliki nuansa emosional bagi Eber Bessa. Gelandang berusia 33 tahun itu pernah menjadi bagian penting Bali United selama tiga musim. Bersama klub asal Pulau Dewata tersebut, dia sempat merasakan gelar juara Liga Indonesia musim 2021/22.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara