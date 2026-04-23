Jelang Lawan Persib di GBLA, Arema FC Andalkan Mental Baja Frigeri dan Gustavo Franca

JawaPos.com–Di tengah persaingan ketat BRI Super League 2025/26, Arema FC mulai menemukan titik terang untuk menjaga peluang mereka di papan klasemen. Dua pemain asing, Lucas Frigeri dan Gustavo Franca, perlahan menjadi sosok penting di balik upaya kebangkitan tim Singo Edan pada fase akhir musim.

Keduanya hadir dengan peran berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, membantu Arema FC keluar dari tekanan dan kembali tampil kompetitif. Lucas Frigeri menjaga lini terakhir di bawah mistar, sementara Gustavo Franca menjadi salah satu figur penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim.

Performa Lucas Frigeri dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi sorotan positif. Kiper asal Brasil itu sukses mencatatkan dua clean sheet beruntun setelah sebelumnya sempat mendapat kritik karena tingginya jumlah kebobolan yang dialami Arema FC.

Situasi tersebut bahkan membuat Frigeri beberapa kali harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Namun, pemain berusia 31 tahun itu memilih untuk merespons tekanan dengan kerja keras dan evaluasi diri.

”Saya memahami apa yang penggemar inginkan kepada saya sebagai pemain. Menunjukkan kemampuan individu yang maksimal dan membantu tim meraih kemenangan jadi hal yang selalu saya upayakan,” ujar Frigeri dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui performa pemain tidak selalu berada dalam kondisi terbaik. Kesalahan dan tekanan adalah bagian dari proses yang harus dihadapi setiap pemain profesional.

Konsistensi latihan dan kedisiplinan menjadi modal utama Frigeri untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari tim maupun Aremania. Perlahan, performanya mulai membaik dan memberi rasa aman bagi lini pertahanan Arema FC.

Sementara itu, Gustavo Franca juga punya peran penting menjelang laga berat melawan Persib Bandung pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam.