Tak Pernah Kalah! Rekor Sakti Bernardo Tavares Jadi Senjata Rahasia Persebaya Surabaya di Kandang Malut United

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan arahan dalam sebuah sesi latihan tim. (Istimewa)
JawaPos.com–Rekor sempurna Bernardo Tavares saat menghadapi Malut United jadi modal berharga bagi Persebaya Surabaya jelang laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. Catatan tak terkalahkan itu kini menjadi harapan baru di tengah tekanan yang sedang menghimpit tim.
Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Malut United pada laga lanjutan super league dengan membawa kepercayaan diri dari sang pelatih. Bernardo Tavares tercatat belum pernah merasakan kekalahan setiap kali berhadapan dengan tim asal Ternate tersebut.
Dari tiga pertemuan yang telah dijalani, pelatih Persebaya asal Portugal Bernardo Tavares mengoleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang pada kompetisi super league. Baik saat menangani PSM Makassar maupun Persebaya Surabaya.
Statistik ini menunjukkan dominasi yang cukup kuat dengan total tujuh gol yang berhasil dicetak dan hanya lima kali kebobolan. Rata-rata poin yang diraih mencapai 2,33 per pertandingan, angka yang mencerminkan konsistensi tinggi.
Rekor ini jelas bukan sekadar angka, melainkan sinyal Tavares punya pendekatan taktik yang efektif saat menghadapi Malut United. Kini, tantangan sesungguhnya datang saat Persebaya Surabaya harus bermain di Stadion Gelora Kie Raha. Atmosfer kandang yang dikenal panas tentu menjadi ujian tersendiri bagi Green Force.
Apalagi kondisi tim saat ini sedang tidak ideal setelah menelan dua kekalahan beruntun. Situasi ini membuat tekanan terhadap tim semakin meningkat, baik dari internal maupun suporter.
Baca Juga:Anto Van Java Soroti Peluang Promosi Kendal Tornado FC di Dua Laga Penentuan Grup Timur Pegadaian Championship
Persebaya Surabaya saat ini menempati posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 42 poin dari 28 pertandingan. Raihan tersebut berasal dari 11 kemenangan, sembilan hasil imbang, dan delapan kekalahan.
Hasil minor terakhir saat kalah 1-2 dari Madura United FC di kandang sendiri menjadi pukulan telak. Kekalahan itu bukan hanya soal kehilangan poin, tetapi juga menyentuh aspek harga diri tim di mata Bonek.
Kekecewaan suporter pun tak terhindarkan setelah performa tim dinilai belum konsisten. Dalam situasi seperti ini, sosok Bernardo Tavares justru tampil di garis depan untuk bertanggung jawab.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara