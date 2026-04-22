Tak Pernah Kalah! Rekor Sakti Bernardo Tavares Jadi Senjata Rahasia Persebaya Surabaya di Kandang Malut United

JawaPos.com–Rekor sempurna Bernardo Tavares saat menghadapi Malut United jadi modal berharga bagi Persebaya Surabaya jelang laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. Catatan tak terkalahkan itu kini menjadi harapan baru di tengah tekanan yang sedang menghimpit tim.

Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Malut United pada laga lanjutan super league dengan membawa kepercayaan diri dari sang pelatih. Bernardo Tavares tercatat belum pernah merasakan kekalahan setiap kali berhadapan dengan tim asal Ternate tersebut.

Dari tiga pertemuan yang telah dijalani, pelatih Persebaya asal Portugal Bernardo Tavares mengoleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang pada kompetisi super league. Baik saat menangani PSM Makassar maupun Persebaya Surabaya.

Statistik ini menunjukkan dominasi yang cukup kuat dengan total tujuh gol yang berhasil dicetak dan hanya lima kali kebobolan. Rata-rata poin yang diraih mencapai 2,33 per pertandingan, angka yang mencerminkan konsistensi tinggi.

Rekor ini jelas bukan sekadar angka, melainkan sinyal Tavares punya pendekatan taktik yang efektif saat menghadapi Malut United. Kini, tantangan sesungguhnya datang saat Persebaya Surabaya harus bermain di Stadion Gelora Kie Raha. Atmosfer kandang yang dikenal panas tentu menjadi ujian tersendiri bagi Green Force.

Apalagi kondisi tim saat ini sedang tidak ideal setelah menelan dua kekalahan beruntun. Situasi ini membuat tekanan terhadap tim semakin meningkat, baik dari internal maupun suporter.

Persebaya Surabaya saat ini menempati posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 42 poin dari 28 pertandingan. Raihan tersebut berasal dari 11 kemenangan, sembilan hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Hasil minor terakhir saat kalah 1-2 dari Madura United FC di kandang sendiri menjadi pukulan telak. Kekalahan itu bukan hanya soal kehilangan poin, tetapi juga menyentuh aspek harga diri tim di mata Bonek.