Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra
Rabu, 22 April 2026 | 18.49 WIB

Mantan Penggawa Laskar Sambernyawa Rileks Jelang Pertemuan Lawan Mantan Tim 

Moussa Sidibe telah menghasilkan 10 gol dalam 11 laga bersama Bhayangkara FC. (Istimewa)

JawaPos.com – Persis Solo akan bertemu lawan berat di pekan ke-29 Super League 2025-2026. Tim asal Kota Bengawan itu bakal menjamu Bhayangkara FC di Stadion Manahan, Solo pada Rabu (22/4).

Jelang laga ini, Bhayangkara FC lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah. The Guardians of Saburai sampai pekan ke-28 menduduki posisi keempat di klasemen sementara.

Jika Bhayangkara FC berada di papan atas, situasi berbeda 180 derajat dengan yang terjadi pada Persis. Laskar Sambernyawa masih berada di zona degradasi dan menempati posisi ke-16.

Pertemuan lawan Bhayangkara FC ini jelas menjadi ujian sesungguhnya bagi bek-bek Persis. Sebab lini serang Bhayangkara FC dalam kondisi gacor.

Dalam lima pertandingan terakhir, Bhayangkara FC mencetak 13 gol. Jika dirata-rata, maka di lima pertandingan belakangan, angka produktivitas tim asuhan Paul Munster itu mencapai angka 2,6 gol/laga.

Salah satu yang paling gacor adalah Moussa Sidibe. Winger asal Mali itu menghasilkan 10 gol dalam 11 laga.

Sidibe mengaku bila konsistensi performanya hadir lantaran dia berusaha menikmati setiap momen bersama timnya. Sebab kedatangannya di Bhayangkara FC ini statusnya adalah pinjaman di paruh musim.

"Kami akan berusaha untuk bermain bagus dan mencoba menikmati permainan. Itu adalah hal penting dalam sepak bola bagi saya," kata Sidibe. "Saya ingin kami bisa menjalani pertandingan ke pertandingan, dan pada akhir musim kami akan melihat posisi tim," tambah pemain 31 tahun itu.

Pertemuan lawan Persis juga merupakan hal yang spesial bagi Sidibe. Sebab Sidibe pernah menjadi bagian Persis pada musim 2023-2024 serta 2024-2025.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore