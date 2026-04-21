Krisis Semen Padang Berlanjut, Ricky Ariansyah: Ini Kesalahan Kami Semua

Pemain Semen Padang, Ricky Apriansyah. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Kekalahan kembali harus diterima Semen Padang FC dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Bermain di kandang sendiri di Stadion Haji Agus Salim, Padang, tim berjuluk Kabau Sirah takluk 0-2 dari Persijap Jepara, Senin (20/4).
Hasil ini menjadi pukulan berat bagi Semen Padang yang tengah berjuang keluar dari zona bawah klasemen.
Gelandang bertahan yang kini kerap dimainkan sebagai bek, Ricky Ariansyah, tak menutupi rasa kecewanya usai pertandingan.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung, khususnya masyarakat Sumatera Barat, atas hasil yang kembali tidak memuaskan.
“Apapun itu, kita memang kalah. Mohon maaf untuk masyarakat Sumatera Barat. Tapi, kami akan tetap berjuang sampai akhir kompetisi,” ujar Ricky dikutip dari ileague.id.
Pemain yang sudah dua musim membela Semen Padang itu juga menegaskan bahwa tim tidak ingin mencari alasan atau menyalahkan pihak lain atas kekalahan ini. Menurutnya, hasil buruk yang diraih adalah tanggung jawab bersama seluruh tim.
“Kekalahan ini murni kesalahan kita. Kita harus berbenah dan memperbaiki diri,” tambahnya.
Ricky juga membandingkan situasi tim saat ini dengan musim sebelumnya. Ia menilai kondisi Semen Padang tidak jauh berbeda, di mana tim kembali harus berjuang keras hingga akhir kompetisi untuk keluar dari tekanan zona degradasi.
