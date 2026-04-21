Persib Bandung Bangkit dari Ketertinggalan, Eliano Reijnders Akui Awal Laga Tak Sesuai Rencana

JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/26 di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026). Hasil ini terasa cukup melegakan setelah Maung Bandung sempat tertinggal dua gol lebih dulu.

Bek kiri Persib, Eliano Reijnders, mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai rencana di awal pertandingan.

Ia menilai, buruknya start menjadi salah satu faktor utama yang membuat Persib kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal.

Dewa United berhasil membuka keunggulan melalui gol Alex Martins Ferreira pada menit ke-24. Persib semakin tertekan setelah Ricky Kambuaya menggandakan keunggulan di menit ke-61.

Dalam kondisi tertinggal dua gol, Persib baru mulai menunjukkan reaksi. Perubahan ritme permainan membuat mereka lebih berani menekan dan menciptakan peluang.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui penalti Thom Haye pada menit ke-77 yang memperkecil ketertinggalan.

Momentum kebangkitan Persib berlanjut hingga akhirnya mereka berhasil menyamakan skor lewat sundulan Andrew Jung di menit ke-86. Gol tersebut memastikan Persib pulang dengan satu poin dari laga tandang yang cukup berat.

Reijnders mengaku sepakat dengan pernyataan pelatih Bojan Hodak terkait performa tim di awal laga. Namun ia juga menyoroti semangat juang tim yang tidak menyerah hingga peluit akhir.