Persib Bandung Bangkit dari Ketertinggalan, Eliano Reijnders Akui Awal Laga Tak Sesuai Rencana

Bintang Persib Bandung Eliano Reijnders. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/26 di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026). Hasil ini terasa cukup melegakan setelah Maung Bandung sempat tertinggal dua gol lebih dulu.
Bek kiri Persib, Eliano Reijnders, mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai rencana di awal pertandingan.
Ia menilai, buruknya start menjadi salah satu faktor utama yang membuat Persib kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal.
Baca Juga:Bojan Hodak Soroti Kesalahan Fatal Persib usai Ditahan Dewa United 2-2, Kebangkitan Tak Cukup Tutupi Celah!
Dewa United berhasil membuka keunggulan melalui gol Alex Martins Ferreira pada menit ke-24. Persib semakin tertekan setelah Ricky Kambuaya menggandakan keunggulan di menit ke-61.
Dalam kondisi tertinggal dua gol, Persib baru mulai menunjukkan reaksi. Perubahan ritme permainan membuat mereka lebih berani menekan dan menciptakan peluang.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui penalti Thom Haye pada menit ke-77 yang memperkecil ketertinggalan.
Momentum kebangkitan Persib berlanjut hingga akhirnya mereka berhasil menyamakan skor lewat sundulan Andrew Jung di menit ke-86. Gol tersebut memastikan Persib pulang dengan satu poin dari laga tandang yang cukup berat.
Reijnders mengaku sepakat dengan pernyataan pelatih Bojan Hodak terkait performa tim di awal laga. Namun ia juga menyoroti semangat juang tim yang tidak menyerah hingga peluit akhir.
“Awal pertandingan kami tidak terlalu bagus, tapi setelah itu kami bisa berkembang dan akhirnya menyamakan skor,” ujarnya setelah pertandingan dikutip dari persib.co.id.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian