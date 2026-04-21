Andre Rizal Hanafi
21 April 2026, 20.05 WIB

Persib Bandung Bangkit dari Ketertinggalan, Eliano Reijnders Akui Awal Laga Tak Sesuai Rencana

Bintang Persib Bandung Eliano Reijnders. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/26 di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026). Hasil ini terasa cukup melegakan setelah Maung Bandung sempat tertinggal dua gol lebih dulu.

Bek kiri Persib, Eliano Reijnders, mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai rencana di awal pertandingan. 

Ia menilai, buruknya start menjadi salah satu faktor utama yang membuat Persib kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal.

Dewa United berhasil membuka keunggulan melalui gol Alex Martins Ferreira pada menit ke-24. Persib semakin tertekan setelah Ricky Kambuaya menggandakan keunggulan di menit ke-61.

Dalam kondisi tertinggal dua gol, Persib baru mulai menunjukkan reaksi. Perubahan ritme permainan membuat mereka lebih berani menekan dan menciptakan peluang. 

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui penalti Thom Haye pada menit ke-77 yang memperkecil ketertinggalan.

Momentum kebangkitan Persib berlanjut hingga akhirnya mereka berhasil menyamakan skor lewat sundulan Andrew Jung di menit ke-86. Gol tersebut memastikan Persib pulang dengan satu poin dari laga tandang yang cukup berat.

Reijnders mengaku sepakat dengan pernyataan pelatih Bojan Hodak terkait performa tim di awal laga. Namun ia juga menyoroti semangat juang tim yang tidak menyerah hingga peluit akhir.

“Awal pertandingan kami tidak terlalu bagus, tapi setelah itu kami bisa berkembang dan akhirnya menyamakan skor,” ujarnya setelah pertandingan dikutip dari persib.co.id.

Artikel Terkait
Gusur Saddil Ramdani! Andrew Jung Resmi jadi 'Si Paling Super Subs' Persib Bandung Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Gusur Saddil Ramdani! Andrew Jung Resmi jadi 'Si Paling Super Subs' Persib Bandung Musim Ini

21 April 2026, 18.34 WIB

Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Ungkap Kesalahan Fatal yang Terjadi di Lapangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Ungkap Kesalahan Fatal yang Terjadi di Lapangan

21 April 2026, 06.17 WIB

Hasil Dewa United vs Persib Bandung, Pesta Gol hingga Drama Kartu Merah Alex Martins - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Dewa United vs Persib Bandung, Pesta Gol hingga Drama Kartu Merah Alex Martins

21 April 2026, 04.19 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

