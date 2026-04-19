Peluang Tipis Garuda Muda ke Semifinal Piala AFF U-17 2026: Menang Saja Belum Tentu Lolos!

Ekspresi Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan saat menyaksikan anak asuhnya melawan Malaysia U-17 dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Peluang Timnas Indonesia U-17 untuk melangkah ke semifinal Piala AFF U-17 2026 masih terbuka. Namun, situasi yang dihadapi tidak sederhana.
Garuda Muda kini berada dalam posisi yang menuntut hasil maksimal sekaligus bergantung pada pertandingan lain.
Hingga menjelang laga terakhir fase grup, dua tim sudah memastikan tempat di semifinal. Laos tampil mengejutkan dengan menjadi juara grup setelah mengumpulkan tujuh poin.
Sementara Australia menunjukkan dominasi penuh dengan menyapu bersih tiga pertandingan dan mengoleksi sembilan poin tanpa kebobolan.
Dengan dua tiket sudah terisi, satu slot tersisa kini diperebutkan oleh tim dari Grup A. Di grup ini, persaingan masih sangat terbuka dan akan ditentukan pada pertandingan terakhir.
Timnas Indonesia U-17 saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi tiga poin.
Mereka berada di bawah Vietnam yang memimpin klasemen serta Malaysia yang unggul head to head atas Indonesia. Kondisi ini membuat posisi Indonesia cukup tertekan menjelang laga penentuan.
Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain meraih kemenangan saat menghadapi Vietnam. Tiga poin menjadi syarat mutlak jika ingin menjaga peluang lolos. Jika berhasil menang, Indonesia akan mengoleksi total enam poin dari tiga pertandingan.
Meski begitu, kemenangan saja belum menjamin langkah ke semifinal. Indonesia tetap harus melihat hasil pertandingan lain, khususnya laga antara Malaysia dan Timor Leste. Hasil dari pertandingan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap posisi akhir klasemen.
