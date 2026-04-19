Kebobolan 20 Gol di 12 Pertandingan! Nasib Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya Dipertaruhkan

Nasib Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya dipertaruhkan jelang hadapi Malut United dan Arema FC. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali tersandung dan kali ini luka itu terasa semakin dalam. Kekalahan 1-2 dari Madura United di kandang sendiri membuat posisi Bernardo Tavares kian disorot tajam.
Dalam pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya sebenarnya tampil dominan sepanjang laga. Namun efektivitas menjadi masalah klasik yang kembali menghantui Green Force di momen krusial.
Penguasaan bola mencapai 72 persen menunjukkan kontrol permainan yang baik. Sayangnya, dominasi itu tak mampu dikonversi menjadi kemenangan.
Kondisi ini membuat tekanan terhadap Bernardo Tavares semakin besar. Apalagi publik mulai mempertanyakan keseimbangan permainan tim, khususnya di sektor pertahanan.
Catatan kebobolan 20 gol dari 12 pertandingan menjadi alarm serius. Angka tersebut menunjukkan rapuhnya lini belakang yang belum menemukan konsistensi.
Dari total 12 laga, Persebaya Surabaya mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan. Perolehan 17 poin dengan rata-rata 1,42 poin per pertandingan menjadi gambaran performa yang belum stabil.
Situasi ini tentu jauh dari harapan tim yang ingin bersaing di papan atas. Inkonsistensi menjadi kata kunci yang menggambarkan perjalanan Green Force musim ini.
Kekalahan dari Madura United menjadi pukulan telak secara mental. Terlebih laga tersebut dimainkan di hadapan pendukung sendiri yang berharap hasil maksimal.
Kini fokus harus segera dialihkan ke dua laga tandang yang tak kalah berat. Persebaya Surabaya akan menghadapi Malut United dan Arema FC dalam waktu berdekatan.
Laga pertama akan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026 di Stadion Kie Raha, Ternate. Setelah itu, tantangan berikutnya menanti saat menghadapi Arema FC pada Selasa, 28 April 2026 di Stadion Kanjuruhan.
