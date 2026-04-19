5 Laga Tanpa Menang, PSMS Medan Siap Balas dengan Kemenangan atas Sriwijaya FC

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto. (Dok ILeague)
JawaPos.com - PSMS Medan bersiap menjamu Sriwijaya FC dalam lanjutan Grup 1 Championship 2025/2026 yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (19/4).
Laga ini menjadi momentum penting bagi tim berjuluk Ayam Kinantan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melalui periode yang kurang meyakinkan.
Dalam lima pertandingan terakhir, performa PSMS Medan memang tengah menurun. Tiga kekalahan dan dua hasil imbang membuat mereka kehilangan peluang untuk menembus posisi dua besar klasemen.
Hasil tersebut juga membuat tekanan terhadap tim semakin meningkat, terutama dari para pendukung yang berharap tim kebanggaan mereka bisa tampil lebih konsisten.
Kekalahan terbaru dari Garudayaksa FC dengan skor tipis 0-1 semakin menegaskan bahwa PSMS masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Namun, jelang menghadapi Sriwijaya FC, ada kabar baik yang bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim tuan rumah.
Pelatih kepala Eko Purdjianto memastikan bahwa kondisi tim kini jauh lebih baik dibandingkan laga sebelumnya. Beberapa pemain yang sempat absen akibat cedera maupun akumulasi kartu kini sudah kembali dan siap diturunkan.
“Alhamdulillah persiapan melawan Sriwijaya FC berjalan dengan lancar. Ada sejumlah pemain yang sudah lepas dari cedera dan akumulasi kartu,” ujar Eko dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.
Ia menegaskan bahwa timnya akan tampil maksimal, terlebih karena laga ini digelar di hadapan pendukung sendiri.
Bermain di kandang diharapkan bisa menjadi suntikan energi tambahan bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik.
