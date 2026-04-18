Supersub Persebaya Surabaya! Simak Statistik Permainan Riyan Ardiansyah Saat Kalah dari Madura United

Riyan Ardiansyah di laga melawan Madura United. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com–Riyan Ardiansyah mencetak gol semata wayang untuk Persebaya Surabaya saat kalah dari Madura United di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4).
Pemain 29 tahun itu sempat menumbuhkan harapan bagi Persebaya untuk menyamakan kedudukan melawan Madura United. Riyan Ardiansyah yang dimasukkan pada Bernardo Tavares pada menit ke-66 berhasil mencetak gol di menit ke-82.
Proses gol yang dicetak Riyan Ardiansyah tercipta karena kerja samanya bersama Milos Raickovic. Penyelesaian akhir yang tenang, membuat dia bisa mencetak gol ketika berhadapan satu lawan satu dengan kiper Madura United Mochammad Diky.
Baca Juga:Maxwell Souza Cetak Gol Tandang Lagi! Berikut 3 Fakta Menarik Kemenangan Tipis 1-0 Persija Jakarta Atas PSBS Biak
Secara individu, Riyan menampilkan performa yang sangat menjanjikan sebagai seorang supersub. Pemain pinjaman dari Malut United tersebut mampu membuat serangan Persebaya menjadi berbahaya.
Berdasar statistik permainan dari laman resmi I League, Riyan berhasil melepaskan dua tendangan tepat sasaran ke arah gawang yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, dia juga memiliki satu kreasi peluang selama bermain 24 menit.
Gol Riyan ke gawang Madura United menjadi gol pertamanya untuk Persebaya di musim ini. Gol tersebut juga menjadi gol pertamanya di Super League musim ini.
Baca Juga:Pesta Nostalgia di GBK! Barcelona Legend Hancurkan DRX World Legend 3-0 di Clash of Legends 2026
Di sisi lain, permainan Persebaya di babak kedua memang lebih berbahaya. Namun, Tavares menyayangkan banyaknya peluang yang terbuang.
”Di babak kedua saya pikir kami menciptakan banyak peluang dan dinamika permainan yang baik. Tetapi terkadang kami kurang beruntung. Ada tembakan yang diblok, ada yang keluar, atau peluang yang tidak berbuah gol,” kata Tavares yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Sabtu (18/4).
Menarik dinantikan performa Riyan Ardiansyah sebagai seorang supersub. Apakah dia bisa mencetak gol lagi menghadapi Malut United pada 23 April? Patut ditunggu.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT