Supersub Persebaya Surabaya! Simak Statistik Permainan Riyan Ardiansyah Saat Kalah dari Madura United

JawaPos.com–Riyan Ardiansyah mencetak gol semata wayang untuk Persebaya Surabaya saat kalah dari Madura United di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4).

Pemain 29 tahun itu sempat menumbuhkan harapan bagi Persebaya untuk menyamakan kedudukan melawan Madura United. Riyan Ardiansyah yang dimasukkan pada Bernardo Tavares pada menit ke-66 berhasil mencetak gol di menit ke-82.

Proses gol yang dicetak Riyan Ardiansyah tercipta karena kerja samanya bersama Milos Raickovic. Penyelesaian akhir yang tenang, membuat dia bisa mencetak gol ketika berhadapan satu lawan satu dengan kiper Madura United Mochammad Diky.

Secara individu, Riyan menampilkan performa yang sangat menjanjikan sebagai seorang supersub. Pemain pinjaman dari Malut United tersebut mampu membuat serangan Persebaya menjadi berbahaya.

Berdasar statistik permainan dari laman resmi I League, Riyan berhasil melepaskan dua tendangan tepat sasaran ke arah gawang yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, dia juga memiliki satu kreasi peluang selama bermain 24 menit.

Gol Riyan ke gawang Madura United menjadi gol pertamanya untuk Persebaya di musim ini. Gol tersebut juga menjadi gol pertamanya di Super League musim ini.

Di sisi lain, permainan Persebaya di babak kedua memang lebih berbahaya. Namun, Tavares menyayangkan banyaknya peluang yang terbuang.

”Di babak kedua saya pikir kami menciptakan banyak peluang dan dinamika permainan yang baik. Tetapi terkadang kami kurang beruntung. Ada tembakan yang diblok, ada yang keluar, atau peluang yang tidak berbuah gol,” kata Tavares yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Sabtu (18/4).