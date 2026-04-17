Antara
18 April 2026, 02.30 WIB

Arema FC Bidik Tiga Poin dari Persis untuk Masuk 10 Besar

Striker Arema FC Dalberto jadi andalan lini serang timnya. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com - Arema FC mengincar tiga poin tambahan dari laga melawan Persis Solo di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu pekan ini, sehingga masuk 10 besar klasemen Super League, dikutip dari ANTARA.

"Poin kami tidak terlalu jauh dari tim yang di bawah, tetapi juga dekat dengan tim yang berada di atas. Ini menjadi motivasi bagi pemain supaya bisa bermain bagus dan mendapatkan poin penuh," kata Marcos dalam konferensi pers di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Arema FC sementara menempati urutan ke-11 klasemen Super League dengan 35 poin.

Arema FC terpaut dua angka dari Bali United di urutan ke-10 dan berselisih tiga angka dari PSIM di peringkat ke-9.

Jika menang, tim yang bermarkas di Stadion Kanjuruhan ini akan melesat ke peringkat ke-9, karena memiliki catatan go lebih baik ketimbang PSIM dan Bali United yang baru bermain menghadapi Malut United keesokan harinya.

Oleh karena itu, laga melawan Persis dipandangnya lebih dari sekadar pertandingan, tapi juga ajang penentuan memperbaiki peringkat.

Tapi Marcos tetap menginstruksikan para pemain mewaspadai Persis, terlebih tim tamu mulai bangkit dari keterpurukan dengan tak pernah kalah dalam delapan pertandingan terakhir.

Dari delapan pertandingan itu Persis berhasil mengumpulkan 14 poin dari hasil tiga kali menang dan lima kali imbang.

"Persiapan sudah bagus, kami akan memenangkan pertandingan," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
