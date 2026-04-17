Singkirkan Bologna, Ollie Watkins Prediksi Aston Villa vs Nottingham Forest di Semifinal Liga Europa Bakal Sulit

JawaPos.com - Aston Villa berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan Bologna di leg kedua perempat final. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut (aggregat 7-1) dimainkan di Villa Park, Jumat (17/4).

Ollie Watkins merasa senang dengan pencapaian Aston Villa yang bisa menembus laga semifinal Liga Europa. Dia juga mengatakan bahwa mencapai semifinal sangat dinantikan oleh Aston Villa.

"Ini adalah pencapaian luar biasa bagi kami untuk melaju ke semifinal dan melangkah lebih jauh dari tahun lalu di Liga Champions. Kami sangat menikmati berada di kompetisi ini dan inilah tempat yang kami inginkan, di semifinal," kata Ollie Watkins yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (17/4).

Penyerang timnas Inggris tersebut turut menyumbangkan satu gol di laga kali ini yang membuat dirinya sudah mencetak 100 gol untuk Aston Villa. Bagi Ollie Watkins, 100 gol tersebut merupakan sejarah bagi karirnya.

"Ini adalah tonggak sejarah yang selalu saya incar, sesuatu yang sangat saya banggakan. Melakukannya di depan keluarga dan teman-teman saya di sini sangat istimewa, jadi ini pasti momen yang akan saya hargai," ujar Watkins.

Di laga semifinal nanti, Aston Villa akan menghadapi sesama tim Liga Inggris Nottingham Forest. Ollie Watkins sudah memprediksi bahwa laga tersebut akan berjalan sulit.

"Ini akan sulit. Kami sudah bermain melawan mereka dua kali musim ini [menang 3-1 di kandang dan imbang 1-1 di tandang] dan itu tidak mudah. ​​Tapi kami fokus pada setiap pertandingan dan menikmati prosesnya," pungkas Ollie Watkins.