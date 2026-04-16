Timnas Indonesia U-17 Merana Kalah 0-1, Vietnam Pesta Pora Menang 10-0

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Timnas Malaysia U-17. Di tengah merananya tim Garuda Muda, Timnas Vietnam U-17 justru berpesta pora usai berhasil menggulung Timnas Timor Leste U-17 dengan skor 10-0, dikutip dari ANTARA.

Vietnam menghajar Timor Leste dengan skor dua digit tanpa balas dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis.

Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Luc pada menit ke-5, ke-31, dan ke-84, Le Trong Dai Nhan menit ke-19, Tran Ngoc Son menit ke-24, Tran Tri Dung menit ke-61, Nguyen Van Duong menit ke-68, ke-71, dan ke-81, serta Nguyen Duy Khang Trong menit ke-69.

Pada babak pertama, Timor Leste langsung mencoba menekan dengan melancarkan serangan ke jantung pertahanan Vietnam. Namun, lini belakang Vietnam tampil disiplin dan justru mampu membalas melalui skema serangan balik.

Vietnam membuka keunggulan pada menit ke-5 melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Nguyen Luc berhasil menembus gawang Timor Leste dan mengubah skor menjadi 1-0.

Selanjutnya, Vietnam sempat mencetak peluang emas pada menit ke-15 untuk menggandakan keunggulan. Namun, upaya tersebut harus dianulir karena pemain depan mereka terjebak dalam posisi offside.

Keunggulan Vietnam akhirnya bertambah pada menit ke-19. Le Trong Dai Nhan memanfaatkan kemelut di depan gawang Timor Leste dengan baik dan berhasil mengarahkan bola masuk ke dalam gawang.

Tertinggal dua gol, Timor Leste meningkatkan intensitas serangan untuk memperkecil kedudukan. Meski begitu, lini belakang tim asuhan Cristiano Rocha Canedo Roland itu tetap solid dalam mengamankan area pertahanan.