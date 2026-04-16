Hancur dan Malu di Kandang Sendiri! Timnas Indonesia U-17 Dihajar Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia di penyisihan grup A ASEAN U-17 Boys Championship atau AFF U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4/2026). (Riana Setiawan/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Kekalahan pahit harus ditelan Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Malaysia U-17 di ajang Piala AFF U-17 2026. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam, Garuda Muda tumbang dengan skor tipis 0-1.
Hasil ini terasa menyakitkan karena Timnas Indonesia U-17 sebenarnya tampil cukup agresif sejak awal pertandingan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat dominasi serangan tak berbuah gol.
Sejak menit awal, kedua tim langsung bermain terbuka dengan tempo tinggi. Indonesia mencoba menekan lebih dulu dan mendapatkan peluang melalui bola mati di menit ketujuh.
Baca Juga:Mandul di Babak Pertama! Timnas Indonesia U-17 Dipaksa Tertunduk, Malaysia U-17 Makin Solid di Piala AFF U-17 2026
Pandu Aryo yang maju sebagai eksekutor tendangan bebas mampu mengarahkan bola ke gawang. Sayangnya, kiper Malaysia masih sigap menepis dan menggagalkan peluang tersebut.
Tiga menit berselang, ancaman kembali datang dari kaki Pandu Aryo. Kali ini lewat tendangan voli dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Malaysia.
Malaysia tak tinggal diam dan mulai keluar menekan. Pada menit ke-18, Aniq Thaqif melepaskan tembakan berbahaya yang memaksa kiper Indonesia Noah Leo melakukan penyelamatan penting.
Baca Juga:Wonderkid Persebaya Surabaya Starter! Dava Yunna Masuk Starting Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Petaka datang bagi Indonesia pada menit ke-33. Berawal dari skema sepak pojok, Muhammad Fareez berhasil menanduk bola dan mengoyak jala Indonesia.
Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda di babak pertama. Indonesia sempat mendapat peluang emas di menit ke-44 lewat Sean Rahman Kastor, tetapi penyelesaiannya terlalu lemah.
Memasuki babak kedua, Indonesia langsung tancap gas. Bahkan, baru 15 detik pertandingan berjalan, peluang emas langsung tercipta.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026