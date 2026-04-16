Hancur dan Malu di Kandang Sendiri! Timnas Indonesia U-17 Dihajar Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Kekalahan pahit harus ditelan Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Malaysia U-17 di ajang Piala AFF U-17 2026. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4) malam, Garuda Muda tumbang dengan skor tipis 0-1.

Hasil ini terasa menyakitkan karena Timnas Indonesia U-17 sebenarnya tampil cukup agresif sejak awal pertandingan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat dominasi serangan tak berbuah gol.

Sejak menit awal, kedua tim langsung bermain terbuka dengan tempo tinggi. Indonesia mencoba menekan lebih dulu dan mendapatkan peluang melalui bola mati di menit ketujuh.

Pandu Aryo yang maju sebagai eksekutor tendangan bebas mampu mengarahkan bola ke gawang. Sayangnya, kiper Malaysia masih sigap menepis dan menggagalkan peluang tersebut.

Tiga menit berselang, ancaman kembali datang dari kaki Pandu Aryo. Kali ini lewat tendangan voli dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Malaysia.

Malaysia tak tinggal diam dan mulai keluar menekan. Pada menit ke-18, Aniq Thaqif melepaskan tembakan berbahaya yang memaksa kiper Indonesia Noah Leo melakukan penyelamatan penting.

Petaka datang bagi Indonesia pada menit ke-33. Berawal dari skema sepak pojok, Muhammad Fareez berhasil menanduk bola dan mengoyak jala Indonesia.

Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda di babak pertama. Indonesia sempat mendapat peluang emas di menit ke-44 lewat Sean Rahman Kastor, tetapi penyelesaiannya terlalu lemah.