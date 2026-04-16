Mandul di Babak Pertama! Timnas Indonesia U-17 Dipaksa Tertunduk, Malaysia U-17 Makin Solid di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 harus mengakhiri babak pertama dengan rasa frustrasi saat menghadapi Malaysia U-17 di lanjutan Piala AFF U-17 2026. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Kamis (16/4/2026) malam WIB, Garuda Muda tertinggal 0-1 setelah gagal memaksimalkan sejumlah peluang emas.

Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Indonesia U-17 langsung mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan lawan. Intensitas permainan tinggi diperagakan anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto demi mengamankan poin penting di fase grup.

Peluang demi peluang mulai tercipta di awal pertandingan melalui pergerakan lini depan yang cukup aktif. Nama-nama seperti Ridho Ridho dan Keanu Senjaya beberapa kali mencoba membongkar pertahanan rapat Malaysia.

Namun, dominasi tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol yang dibutuhkan untuk membuka keunggulan. Penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat peluang terbuang percuma di momen-momen krusial.

Di tengah gempuran Indonesia, Malaysia justru tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tim berjuluk Harimau Malaya Muda itu berhasil mencuri keunggulan melalui skema bola mati yang rapi.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-33 lewat sundulan Muhammad Fareez Danial yang tak mampu diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Indonesia. Bola hasil sepak pojok meluncur ke tiang jauh sebelum disambut tandukan keras yang bersarang ke gawang.

Kiper Indonesia, Noah Leo Duvert, sudah berusaha menjangkau bola tersebut. Namun, arah dan kekuatan sundulan membuatnya tak berdaya menghentikan laju bola.

Gol tersebut menjadi pukulan bagi mental Garuda Muda yang sebelumnya tampil cukup percaya diri. Malaysia pun semakin nyaman bermain dengan mengandalkan serangan balik cepat.