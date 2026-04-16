Rakhmat Basuki Waspada Ledakan Bernardo Tavares! Madura United Bidik Poin di Kandang Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Madura United tak datang ke Surabaya dengan rasa santai jelang Derbi Suramadu. Tim tamu justru membawa kewaspadaan tinggi terhadap potensi 'ledakan' Persebaya Surabaya yang tengah terluka.

Pertandingan pekan ke-28 Super League 2025/2026 akan tersaji panas di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/04/2026). Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, tetapi juga pertaruhan gengsi dua tim Jawa Timur.

Pelatih interim Madura United, Rakhmad Basuki, terang-terangan mengakui ancaman dari tuan rumah. Ia melihat Persebaya Surabaya punya motivasi berlipat setelah hasil buruk di laga sebelumnya.

“Yang jelas yang kami perhatikan adalah motivasi Persebaya sekarang untuk bisa menang di Derbi Suramadu,” kata Rakhmat Basuki, Rabu (15/04/2026).

Pernyataan itu menegaskan laga ini tak akan berjalan mudah bagi tim tamu.

Kekalahan dari Persija Jakarta menjadi pemantik kewaspadaan tersebut. Rakhmat menilai hasil negatif itu justru bisa menjadi bahan bakar bagi Green Force untuk bangkit lebih ganas.

“Mengingat laga terakhir mereka juga dikalahkan oleh Persija. Jadi saya yakin mereka termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan di Derbi Suramadu ini,” tegasnya.

Situasi ini membuat Madura United harus ekstra fokus sejak menit awal.