Maricic Cetak Gol Pertama, Persis Solo Kantongi Tiga Poin Penting Jelang Lawan Arema FC

JawaPos.com - Kebahagiaan tengah dirasakan gelandang asal Serbia, Persis Solo, Miroslav Maricic usai timnya meraih kemenangan penting pada laga akhir pekan lalu.

Tak hanya sekadar tiga poin, kemenangan tersebut terasa semakin spesial karena Maricic sukses mencetak gol perdananya sejak bergabung pada awal putaran kedua musim ini.

Maricic tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Meski begitu, pemain bernomor punggung 88 ini tetap menempatkan kepentingan tim di atas segalanya.

“Tentunya senang dengan gol pertama saya. Tapi yang paling penting adalah kemenangan kami secara tim,” ujar Maricic dikutip dari ileague.id.

Kemenangan atas Semen Padang FC disebutnya sebagai hasil yang krusial dalam upaya Persis keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.

Laga tersebut berjalan tidak mudah, terutama karena kondisi lapangan yang tergenang air sehingga menyulitkan kedua tim mengembangkan permainan.

“Pertandingan melawan Semen Padang sangat sulit apalagi dengan kondisi lapangan yang tergenang. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menutup pertandingan dengan tiga poin,” jelasnya.

Tambahan tiga poin ini memberi angin segar bagi Persis Solo yang kini berada di posisi ke-15 dengan koleksi 24 poin.