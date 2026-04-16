17 April 2026, 03.22 WIB

Maricic Cetak Gol Pertama, Persis Solo Kantongi Tiga Poin Penting Jelang Lawan Arema FC

Pemain Persis Solo Miroslav Maricic. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Kebahagiaan tengah dirasakan gelandang asal Serbia, Persis Solo, Miroslav Maricic usai timnya meraih kemenangan penting pada laga akhir pekan lalu. 

Tak hanya sekadar tiga poin, kemenangan tersebut terasa semakin spesial karena Maricic sukses mencetak gol perdananya sejak bergabung pada awal putaran kedua musim ini.

Maricic tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Meski begitu, pemain bernomor punggung 88 ini tetap menempatkan kepentingan tim di atas segalanya.

“Tentunya senang dengan gol pertama saya. Tapi yang paling penting adalah kemenangan kami secara tim,” ujar Maricic dikutip dari ileague.id.

Kemenangan atas Semen Padang FC disebutnya sebagai hasil yang krusial dalam upaya Persis keluar dari tekanan di papan bawah klasemen. 

Laga tersebut berjalan tidak mudah, terutama karena kondisi lapangan yang tergenang air sehingga menyulitkan kedua tim mengembangkan permainan.

“Pertandingan melawan Semen Padang sangat sulit apalagi dengan kondisi lapangan yang tergenang. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menutup pertandingan dengan tiga poin,” jelasnya.

Tambahan tiga poin ini memberi angin segar bagi Persis Solo yang kini berada di posisi ke-15 dengan koleksi 24 poin. 

Persaingan di zona bawah klasemen memang semakin ketat, sehingga setiap laga menjadi sangat menentukan bagi tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Miroslav Maricic Gabung Persis Solo, Optimistis Bawa Laskar Sambernyawa Menjauh dari Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Miroslav Maricic Gabung Persis Solo, Optimistis Bawa Laskar Sambernyawa Menjauh dari Degradasi

21 Januari 2026, 04.06 WIB

Gacor Lawan Persik Kediri, Pemain Muda Madura United Ini Konfiden Jelang Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacor Lawan Persik Kediri, Pemain Muda Madura United Ini Konfiden Jelang Hadapi Persebaya Surabaya

16 April 2026, 17.45 WIB

Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi

13 April 2026, 19.17 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

