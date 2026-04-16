Maricic Cetak Gol Pertama, Persis Solo Kantongi Tiga Poin Penting Jelang Lawan Arema FC

Pemain Persis Solo Miroslav Maricic. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebahagiaan tengah dirasakan gelandang asal Serbia, Persis Solo, Miroslav Maricic usai timnya meraih kemenangan penting pada laga akhir pekan lalu.
Tak hanya sekadar tiga poin, kemenangan tersebut terasa semakin spesial karena Maricic sukses mencetak gol perdananya sejak bergabung pada awal putaran kedua musim ini.
Maricic tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Meski begitu, pemain bernomor punggung 88 ini tetap menempatkan kepentingan tim di atas segalanya.
“Tentunya senang dengan gol pertama saya. Tapi yang paling penting adalah kemenangan kami secara tim,” ujar Maricic dikutip dari ileague.id.
Kemenangan atas Semen Padang FC disebutnya sebagai hasil yang krusial dalam upaya Persis keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.
Laga tersebut berjalan tidak mudah, terutama karena kondisi lapangan yang tergenang air sehingga menyulitkan kedua tim mengembangkan permainan.
“Pertandingan melawan Semen Padang sangat sulit apalagi dengan kondisi lapangan yang tergenang. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menutup pertandingan dengan tiga poin,” jelasnya.
Baca Juga:PSIM Datang Timpang, Paul Munster Minta Bhayangkara FC Tetap Waspada dan Fokus Sejak Menit Awal
Tambahan tiga poin ini memberi angin segar bagi Persis Solo yang kini berada di posisi ke-15 dengan koleksi 24 poin.
Persaingan di zona bawah klasemen memang semakin ketat, sehingga setiap laga menjadi sangat menentukan bagi tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026