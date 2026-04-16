Persija Jakarta Bangkit dari Tren Buruk, Emaxwell Targetkan Kemenangan Beruntun hingga Akhir Musim

Pemain Persija Emaxwell Souza. (Instagram.com/@persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta akhirnya kembali ke jalur kemenangan pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu tampil meyakinkan saat menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor telak 3-0 di hadapan pendukung sendiri, 11 April lalu.
Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Persija setelah sebelumnya menjalani tiga pertandingan tanpa hasil maksimal.
Mereka sempat ditahan imbang Borneo FC Samarinda (2-2) dan Dewa United Banten FC (1-1), sebelum menelan kekalahan 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Penyerang andalan Persija, Emaxwell Souza, mengaku bersyukur timnya mampu bangkit dan mengamankan tiga poin penting. Ia menilai kemenangan tersebut bukan hanya soal hasil, tetapi juga bukti kerja keras tim yang akhirnya terbayar.
“Kembali ke jalur yang benar, yaitu meraih kemenangan besar di depan para penggemar. Bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan selamat kepada rekan-rekan setim saya atas komitmen dan dedikasi mereka di lapangan,” ujar Maxwell dikutip dari ileague.id.
Pemain yang sudah mengoleksi 14 gol musim ini itu menegaskan bahwa kemenangan atas Persebaya harus menjadi titik balik.
Ia bersama rekan-rekannya bertekad menjaga konsistensi agar bisa terus meraih hasil positif di sisa musim.
Menurut Maxwell, perjalanan Persija tidak akan mudah. Namun, semangat juang menjadi identitas yang harus terus dijaga dalam setiap pertandingan.
“Dengan tetap rendah hati dan penuh semangat, kami akan terus seperti ini dari pertandingan ke pertandingan,” lanjutnya.
