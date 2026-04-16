Persebaya Surabaya Bangkit! Risto Mitrevksi Bawa Motivasi Tinggi Jelang Duel Lawan Madura United

JawaPos.com - Bek andalan Persebaya Surabaya, Risto Mitrevksi, menegaskan tekad timnya untuk segera bangkit saat menjamu Madura United FC dalam lanjutan BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam.

Laga ini menjadi momentum penting bagi Persebaya setelah hasil kurang memuaskan yang mereka raih pada pekan sebelumnya.

Saat bertandang ke markas Persija Jakarta, tim Bajul Ijo harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor telak.

Mitrevksi mengakui kekalahan tersebut masih menyisakan rasa kecewa di dalam tim. Namun, ia menilai situasi ini juga bisa menjadi pemicu untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya.

“Kami menjalani pertandingan yang sulit di Jakarta dan kekalahan itu masih terasa menyakitkan. Tapi sisi positifnya, kami punya kesempatan untuk memperbaikinya di laga berikutnya di depan suporter sendiri,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Makedonia Utara itu juga menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik.

Ia melihat seluruh pemain menunjukkan komitmen tinggi selama sesi latihan, dengan fokus memperbaiki kesalahan dari laga sebelumnya.

Menurut Mitrevksi, kekalahan 0-3 justru menjadi tambahan motivasi bagi Persebaya. Ia ingin timnya tampil lebih dominan dan menunjukkan karakter permainan yang selama ini menjadi identitas Bajul Ijo.