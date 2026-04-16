Link Live Streaming Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 dan Prediksi Starting XI: Garuda Muda Incar Kemenangan! 

JawaPos.com - Duel menarik Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia bakal tersaji di pertandingan kedua Grup A Piala AFF U-17 atau ASEAN U-17 Boys' Championship 2026, Kamis (16/4) di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur. Jalannya laga dapat ditonton melalui link live streaming dan siaran langsung TV Nasional.

Pada laga klasik Asia Tenggara ini, Garuda Muda menargetkan kemenangan demi meraih tiket lolos ke semifinal. Tiga poin atas Malaysia akan membawa Timnas Indonesia U-17 mengumpulkan enam poin setelah pada pertandingan pertama, Senin (13/4) menang 4-0 atas Timor Leste.

Meski menang besar di laga perdana, namun kegagalan mencetak gol tambahan di babak kedua menjadi catatan penting sang pelatih, Kurniawan Dwi Yulianto. Keempat gol Indonesia ke gawang Timor Leste dicetak pada babak pertama melalui sepakan kapten tim, Putu Ekayana Yoga Pratama pada menit ke-6 dan 17, Ridho menit ke-36, serta Dava Yunna menit ke-41.

"Di babak kedua kami tetap kontrol permainan, ada beberapa peluang yang belum menjadi gol dan itu menjadi catatan untuk evaluasi,” ucap Kurniawan dikutip dari ANTARA.

Menghadapi Malaysia, Kurniawan mengisyaratkan belum tentu akan menurunkan susunan pemain yang sama seperti saat mencukur Timor Leste. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki peran yang sama penting dalam tim dan kesempatan bermain akan diberikan kepada mereka yang dalam kondisi siap.

"Tentu kami akan memainkan pemain yang benar-benar siap, karena semua pemain sama pentingnya bagi tim ini,” sambungnya.

Sementara itu timnas U-17 Malaysia mengawali turnamen dengan hasil buruk setelah kalah dari Vietnam dengan skor 4-0, Senin (13/4). Kondisi tersebut membuat Harimau Malaya muda wajib memetik tiga poin atas Indonesia dan Timor Leste di dua laga sisa Grup A demi meraih tiket semifinal Piala AFF U-17.

Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia Piala AFF U-17 2026

Kamis, 16 April 2026