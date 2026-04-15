Jegal Garuda Muda! Muhammad Shukor Adan Bongkar Kekuatan Timnas Indonesia U-17, Malaysia U-17 Siap Bangkit di Piala AFF U-17 2026

Pelatih Malaysia U-17 Muhammad Shukor Adan saat memantau kekuatan Timnas Indonesia U-17 jelang duel panas Piala AFF U-17 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Laga panas akan tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia U-17 di lanjutan Grup A Piala AFF U-17 2026. Pertandingan ini tak sekadar perebutan poin, tetapi juga ajang pembuktian mental dan kesiapan dua rival klasik Asia Tenggara.
Timnas Malaysia U-17 datang dengan tekanan besar usai hasil buruk di laga pembuka. Harimau Muda harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam, hasil yang membuat mereka wajib bangkit jika ingin menjaga asa di turnamen ini.
Di sisi lain, Timnas Indonesia U-17 tampil penuh percaya diri setelah pesta gol ke gawang Timor Leste. Kemenangan 4-0 menjadi sinyal kuat jika skuad Garuda Muda sedang dalam performa terbaiknya.
Pertandingan Indonesia melawan Malaysia dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam, 16 April 2026. Kick-off akan dimulai pukul 20.00 WIB dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal.
Pelatih Malaysia U-17, Muhammad Shukor Adan, tak menutup mata soal kekuatan lawan. Dia secara terbuka mengakui kualitas Timnas Indonesia U-17 yang dinilai setara dengan Vietnam.
“(Indonesia dan Vietnam) kedua-dua pasukan melayakkan diri ke Piala AFF U-17 tahun kan? Dan mereka mempunyai preparation yang cukup dan mereka mempunyai agaknya team yang bermain agak sama lama. Jadi saya rasa kekuatan Indonesia dan Vietnam saya rasa dia equal sama,” ujar Muhammad Shukor Adan.
Pengakuan tersebut menunjukkan rasa hormat, tetapi bukan berarti menyerah sebelum bertanding. Malaysia tetap berambisi memberikan perlawanan terbaik meski dalam kondisi kurang ideal.
Muhammad Shukor Adan juga menegaskan kekalahan sebelumnya tidak boleh dijadikan alasan. Dia berharap para pemainnya mampu bangkit dan memperbaiki mental sebelum menghadapi Timnas Indonesia U-17.
“Tapi itu bukanlah alasan, saya harap player boleh bangkit balik untuk kita perlawanan dengan Indonesia nanti supaya dia moral mereka kami akan cuba menaikkan baliklah sebelum lawan dengan Indonesia,” lanjutnya.
