Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto: Tiap Laga Adalah Final!

Pemain Timnas Indonesia U-17,Keanu Sanjaya berusaha berusaha merangsang masuk ke lini pertahanan Timor Leste U-17 Jeronimo Nono dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam. (Riana Setiawan / Jawa Pos)
JawaPos.com - Awal yang baik didapat tim Indonesia U-17 dalam pertandingan perdananya di Piala AFF U-17 pada malam di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Melawan Timor Leste U-17, Indonesia menang telak 4-0.
Dua gol dicetak oleh kapten tim Putu Ekayana pada menit ke-6 dan ke-17, Ridho pada menit ke-36, serta tendangan salto Dava Yunna Adi Putra pada menit ke-42.
Pelatih tim Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto mengapresiasi apa yang sudah dilakukan anak asuhnya. Menurutnya, bukan soal kualitas lawan yang berada di bawah Indonesia U-17 sehingga bisa meraih kemenangan besar, tetapi tentang mentalitas pemain yang menurutnya luar biasa.
"Tidak mudah menjalani pertandingan pertama, apalagi bagi sebagian besar mereka ini event pertama," ujarnya. Faktor tuan rumah juga membuat pemain tertekan menjelang pertandingan.
"Apalagi sebelum turnamen ini, hasil yang kami dapatkan tidak begitu bagus," tambahnya.
Namun, Garuda Muda memberi bukti bahwa ada progres positif. "Mudah-mudahan pertandingan selanjutnya bisa lebih percaya diri lagi," ungkapnya.
Pertandingan selanjutnya makin berat. Indonesia akan melawan Malaysia U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, besok (16/4). Pada laga perdananya, Malaysia dihajar Vietnam empat gol tanpa balas.
Kurniawan mengingatkan anak asuhnya untuk tidak jumawa. "Selalu saya tekankan kepada para pemain bahwa tiap pertandingan itu adalah final," tegasnya.
Akan Pantau Kondisi Mierza
Sementara itu, pelatih berusia 49 tahun itu saat ini masih memantau kondisi striker. Pemain dari tim EPA Persik Kediri itu sempat diganti pada menit ke-34 oleh Sean Rahman Kastor. "Mierza ada kendala di hamstring-nya. Sudah ada dari tim," tuturnya.
