Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026! Wonderkid Persebaya Jadi Pemain Kunci

Pemain Timnas Indonesia U-17, Dava Yunna merayakan golnya ke gawang Timor Leste pada laga Piala AFF U-17. (Antara)
JawaPos.com — Laga panas akan tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia U-17 pada matchday kedua Piala AFF U-17 2026. Sorotan utama tertuju pada wonderkid Persebaya Surabaya yang digadang-gadang jadi penentu hasil akhir.
Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia akan berlangsung Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Joko Samudro, Gresik. Duel ini bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming Vidio.
Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang telak 4-0 atas Timor Leste U-17. Hasil tersebut membuat Garuda Muda mengoleksi tiga poin dan menjaga peluang besar lolos ke semifinal.
Kemenangan itu tidak lepas dari performa impresif lini serang yang tampil agresif sejak menit awal. Empat gol masing-masing dicetak oleh Putu Ekayana, Ridho, dan brace dari Putu Ekayana yang tampil luar biasa.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada aksi spektakuler Dava Yunna yang mencetak gol salto. Wonderkid asal Persebaya Surabaya itu langsung mencuri perhatian lewat teknik tinggi dan keberanian di kotak penalti.
Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto pun tidak ragu memberikan pujian kepada pemain mudanya tersebut. Ia menyebut Dava sebagai talenta spesial yang mampu memberi warna berbeda bagi permainan tim.
“Dava adalah salah satu pemain yang punya kemampuan individu yang bagus dan tentunya sangat membanggakan. Surabaya adalah rumah dia juga (sebagai pemain Persebaya), jadi ini hadiah untuk Surabaya,” ujar Kurniawan.
Meski menang besar, Timnas Indonesia U-17 masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup jelas. Penyelesaian akhir menjadi masalah utama yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi Malaysia.
Dari empat gol yang tercipta, tidak satu pun berasal dari striker murni. Mierza Firjatullah dan Sean Rahman Castor yang dipercaya di lini depan gagal memaksimalkan peluang yang didapat.
