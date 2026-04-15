Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Menanti Magis Wonderkid Persebaya Surabaya!

JawaPos.com — Ambisi Timnas Indonesia U-17 untuk mengunci puncak klasemen Grup A Piala AFF U-17 2026 mulai memasuki ujian sesungguhnya. Duel panas kontra Malaysia U-17 pada Kamis, 16 April 2026 pukul 19.30 WIB di Stadion Joko Samudro dipastikan sarat gengsi dan tekanan tinggi.

Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertarungan harga diri dua negara bertetangga yang selalu menyajikan tensi berbeda. Aroma rivalitas klasik membuat pertandingan diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal.

Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi usai pesta gol 4-0 atas Timor Leste di laga pembuka. Performa agresif dan efektivitas lini depan menjadi sinyal kuat Garuda Muda siap kembali tampil dominan.

Sorotan utama tertuju pada wonderkid Dava Yunna Adi Putra yang mencuri perhatian lewat gol salto spektakuler. Pemain muda Persebaya Surabaya itu diprediksi kembali jadi pembeda di lini serang.

Bermain di Jawa Timur memberi keuntungan psikologis bagi Dava Yunna Adi Putra. Atmosfer layaknya bermain di rumah sendiri diyakini bakal memompa motivasinya untuk kembali tampil eksplosif.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto pun tak menutup rasa bangganya terhadap performa anak asuhnya. "Ini adalah hadiah untuk masyarakat Surabaya," ungkapnya mengomentari penampilan impresif tim.

Selain Dava, nama Putu Ekayana Yoga Pratama juga layak diperhitungkan sebagai mesin gol. Dua gol di laga perdana membuktikan ketajamannya di depan gawang lawan.

Kombinasi keduanya menjadi ancaman serius bagi lini belakang Malaysia yang belum tampil solid. Kecepatan, kreativitas, dan penyelesaian akhir jadi senjata utama Garuda Muda.