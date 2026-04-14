Aksi Sosial Persija di Laga Pekan 27 Super League: Donor Darah Jadi Bukti Kepedulian Nyata Klub

JawaPos.com - Bertepatan dengan laga menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26, Persija Jakarta menggelar kegiatan sosial donor darah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4).

Program bertajuk “Donor Darah Bersama Persija” ini menjadi salah satu upaya klub untuk menghadirkan dampak positif di luar pertandingan.

Di tengah atmosfer kompetisi yang kental, Persija mencoba mengajak publik untuk ikut berkontribusi dalam aksi kemanusiaan.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen klub melalui Persija Foundation.

Menurutnya, sepak bola tidak hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga soal bagaimana klub bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kampanye “Satu Darah, Darah Indonesia” diharapkan mampu mendorong kesadaran publik untuk lebih peduli terhadap sesama, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan darah.

“Kegiatan ini merupakan aksi nyata Persija dan Persija Foundation sebagai bentuk kontribusi kami kepada masyarakat luas,” ujar Prapanca dikutip dari ileague.id.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Palang Merah Indonesia (PMI). Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah, menilai donor darah bukan sekadar kegiatan medis, tetapi juga simbol solidaritas yang melampaui berbagai perbedaan.

Menurutnya, dalam proses donor darah, identitas seperti latar belakang sosial, suporter, hingga rivalitas menjadi tidak lagi penting. Yang tersisa hanyalah nilai kemanusiaan.