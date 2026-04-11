Persija vs Persebaya Malam Ini: 2.730 Polisi Siaga Amankan GBK!

Personel gabungan diterjunkan mengamankan duel BRI Super League di Stadion GBK. (Istimewa)
JawaPos.com–Pertandingan besar antara Persija Jakarta melawan Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini dipastikan mendapat pengawalan ketat. Ribuan personel keamanan telah disiagakan untuk menjamin duel klasik BRI Super League berjalan kondusif.
Polres Metro Jakarta Pusat bersama tim gabungan menerjunkan total 2.730 personel untuk mengamankan area Senayan. Pengamanan ini dilakukan secara menyeluruh guna mengantisipasi membeludaknya suporter dari kesebelasan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold E.P Hutagalung mengonfirmasi bahwa ribuan petugas sudah menempati pos masing-masing sebelum pertandingan dimulai.
”Sebanyak 2.730 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta VS Persebaya FC di GBK. Yang akan dimulai Kick Off pada pkl. 19.00 WIB,” ujar Reynold, Sabtu (11/4).
Petugas gabungan tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga Pemprov DKI Jakarta. Fokus pengamanan meliputi pintu masuk stadion, tribun penonton, hingga lingkar luar kawasan Senayan.
Kepolisian menekankan agar para pendukung mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Barang-barang berbahaya seperti flare, petasan, senjata tajam, hingga minuman beralkohol dilarang keras masuk ke area tribun.
”Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan,” tegas Reynold E.P Hutagalung.
Reynold berharap seluruh penonton yang hadir bisa bersikap dewasa dalam mendukung tim kesayangannya tanpa harus merusak fasilitas publik.
”Kami berharap para suporter tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau pengrusakan fasilitas umum,” imbuh Reynold E.P Hutagalung.
