Moch. Rizky Pratama Putra
11 April 2026, 13.10 WIB

5 Bintang Tumbang Jelang Duel Klasik! Persija Jakarta Dipaksa Berjudi Lawan Persebaya Surabaya di GBK

Persija Jakarta menghadapi krisis pemain jelang duel panas kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)

JawaPos.com–Persija Jakarta menghadapi ujian berat jelang laga panas kontra Persebaya Surabaya pada lanjutan super league di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB. Lima pemain penting dipastikan absen, memaksa Mauricio Souza memutar otak mencari komposisi terbaik di tengah tekanan besar dari publik sendiri.

Situasi jelang laga kontra Persebaya ini jelas bukan modal ideal bagi Macan Kemayoran Persija Jakarta yang tengah berusaha bangkit dari tren negatif. Tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan membuat posisi mereka di klasemen super league mulai terancam oleh para pesaing.

Namun, laga Persija melawan Persebaya Surabaya tetap menjadi momentum penting yang tak boleh disia-siakan. Bermain di hadapan Jakmania yang dipastikan memadati GBK, Persija Jakarta menargetkan kemenangan demi menjaga asa bersaing di papan atas super league.

Tekanan untuk menang bukan sekadar soal poin, tetapi juga harga diri sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Indonesia. Apalagi, duel Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya selalu menyajikan tensi tinggi dan gengsi yang sulit diukur dengan angka.

Dalam sepekan terakhir, Paulo Ricardo dan kolega menjalani latihan intensif untuk memperbaiki berbagai kekurangan. Evaluasi dilakukan menyeluruh, terutama setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya.

Mauricio Souza memastikan timnya sudah siap tempur meski dalam kondisi pincang. Dia menegaskan seluruh pemain menunjukkan komitmen tinggi untuk memberikan respons positif di laga krusial ini.

”Kami tahu bahwa kami harus segera memberikan respons kepada suporter. Para pemain sadar dan termotivasi untuk pertandingan besok. Saya benar-benar berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang hebat dan kembali meraih kemenangan,” tutur Mauricio, Jumat (10/4).

Optimisme itu tetap dijaga meski lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Persebaya Surabaya datang dengan kekuatan penuh dan ambisi mencuri poin di kandang lawan.

Mauricio juga tak menutup mata terhadap kualitas yang dimiliki Green Force. Dia menilai Persebaya Surabaya sebagai tim dengan materi pemain solid meski performanya kerap naik turun.

