Keputusan Jitu Paul Munster Tinggalkan Persebaya Surabaya, Sukses Bawa Bhayangkara Presisi Tembus Lima Besar Salip Green Force!

JawaPos.com - Perpisahan Paul Munster dan Persebaya Surabaya setelah berakhirnya Liga 1 musim lalu cukup mengejutkan, karena ia sukses membawa tim berjuluk Green Force itu finish di posisi empat. Bahkan ada anggapan Persebaya akan rugi setelah ditinggal Munster.

Kini, hal itu mulai terbukti. Setelah Paul Munster memutuskan untuk melatih Bhayangkara Presisi Lampung FC musim ini, tim berjuluk The Guardian tersebut menjelma menjadi tim yang diperhitungkan di Super League.

Bahkan terkini, mereka sukses menembus lima besar dan menyalip mantan klub yang dilatih Paul Maunster, yaitu Persebaya setelah mengalahkan Persija 3-2 pekan lalu sekaligus meraih enam kemenangan beruntun. Mereka kini mengumpulkan 44 poin.

Rentetan kemenangan Bhayangkara FC dimulai sejak pekan 21 saat menang 2-1 atas tuan rumah Persebaya. Dilanjutkan dengan menang laga tandang lagi atas Persik Kediri dengan skor 4-3, menang 4-0 atas Semen Padang FC di laga home dan 2-0 dari Dewa United FC di laga tandang, serta menaklukkan Arema FC dan Persija di laga kandang lagi.

Paul Munster pun mengaku sangat senang terutama saat mengalahkan Persija, karena diraih dengan susah payah setelah bangkit dari posisi tertinggal.

“Ini adalah laga yang menyenangkan karena kami mendapatkan tiga poin. Tapi tidak mudah, karena Persija adalah tim yang kuat,” kata Paul Munster seperti dikutip dari ILeague.

Sementara itu, menurut bek Bhayangkara, Leo Silva, kebangkitan timnya musim ini turut dipengaruhi juga oleh kedatangan para pemain baru yang ampuh mendongkrak posisi mereka di klasemen.

"Tentu saja, kedatangan para pemain baru yang berkualitas tinggi sangat membantu kami. Namun secara umum, mentalitas semua orang telah berubah, dan dengan itu, hasil serta performa tim pun meningkat secara otomatis," ujar Leo Silva.