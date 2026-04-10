Jelang Laga Penting, Persiraja Banda Aceh Pantau Kondisi Dua Pemain Asing Andalannya

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh masih menunggu kepastian kondisi dua pemain asingnya, Connor Flynn Gillespie dan Juan Mera, yang sebelumnya absen saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Championship 2025/2026.

Ketidakhadiran keduanya cukup terasa, mengingat peran penting yang mereka miliki dalam skema permainan tim berjuluk Laskar Rencong tersebut.

Pelatih Persiraja, Jaya Hartono, mengungkapkan bahwa perkembangan kondisi Connor menunjukkan sinyal positif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, sang pemain sudah diperbolehkan pulang dan mulai menjalani latihan ringan. Namun, ia tetap harus menjalani pemantauan ketat untuk memastikan tidak ada masalah lanjutan.

“Mudah-mudahan sudah bisa kembali. Dari hasil pemeriksaan dokter, Connor sudah dipulangkan dan disarankan latihan. Kalau ada kendala, dia harus kembali untuk operasi. Tapi kalau tidak, berarti kondisinya aman,” ujar Jaya dikutip dari ileague.id.

Sementara itu, kondisi Juan Mera juga masih dalam tahap pemantauan. Tim pelatih belum ingin mengambil risiko dengan memaksakan keduanya tampil sebelum benar-benar pulih.

Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, kehati-hatian menjadi prioritas agar pemain tidak mengalami cedera yang lebih serius.

Absennya Connor dan Mera sebelumnya memengaruhi keseimbangan tim, baik dalam hal pertahanan maupun serangan.