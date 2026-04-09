Polemik PSSI Jawa Timur! Askot Surabaya Persoalkan Plt Ketua Asprov Angkat Kepengurusan Baru

Ilustrasi: Logo PSSI. (Dok. JP)
JawaPos.com – Pada 23 Februari lalu, Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat keputusan (SK) susunan kepengurusan asprov yang ditandatangani oleh Plt Ketua Asprov PSSI Jatim, Kairul Anwar.
Langkah itu mendapatkan reaksi dari salah satu anggota Asprov PSSI Jatim, yakni Askot PSSI Surabaya. Ketua Askot PSSI Surabaya, Roky Maghbal, mengatakan hal itu menyalahi aturan.
“Sudah sangat mahfum dipahami dalam organisasi apa pun, tugas Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk pengurus baru untuk menggantikan pengurus lamanya yang demisioner,” cetusnya.
Menurut Roky, tugas Plt sesuai SK seharusnya dalam waktu secepatnya mewujudkan berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB), dengan agenda utama pemilihan ketua asprov baru untuk periode 2026–2030.
Sebelumnya, PSSI Jatim mengagendakan menggelar KLB pada awal Januari lalu. Sudah ada calon tunggal yang disahkan, yakni Raja Siahaan.
Namun, agenda penting itu tertunda hingga waktu yang belum ditentukan setelah PSSI Pusat pada 10 Desember 2025 memutuskan menunda seluruh tahapan kongres di berbagai wilayah Indonesia, dengan alasan di antaranya terjadi bencana alam di Sumatera.
“Kita semua tahu soal alasan penundaan kongres di beberapa asprov. Alasannya kurang jelas dan terkesan mengada-ada karena bencana alam. Kalaupun relevan, sekarang sudah empat bulan berlalu,” bebernya.
Baca Juga:Bernardo Tavares Ungkap Kendala Persebaya Surabaya! Jelang Duel Panas Kontra Persija Jakarta, Banyak Pemain Belum Fit
Roky mengungkapkan bahwa persiapan kongres sudah dilaksanakan secara matang oleh pengurus PSSI Jatim sebelumnya. “Maksud mengeluarkan SK pengurus PSSI Jatim sangat dipertanyakan. Apa maksud dan tujuannya?” tegasnya.
Yang membuat Askot PSSI Surabaya semakin heran dan bertanya-tanya, dalam SK pengurus asprov tidak disebutkan durasinya hingga kapan. “Apa memang niatannya sengaja mau dibuat berlarut-larut terus seperti ini sampai 2027,” sindir Roky.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Plt Ketua Asprov PSSI Jatim, Kairul Anwar, menyatakan bahwa prinsip tugas Plt adalah menjalankan program federasi (melanjutkan program yang sedang berjalan) sampai terbentuknya kepengurusan definitif.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven