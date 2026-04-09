Bernardo Tavares Ungkap Kendala Persebaya Surabaya! Jelang Duel Panas Kontra Persija Jakarta, Banyak Pemain Belum Fit

JawaPos.com -Persiapan Persebaya Surabaya menjelang laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta tidak berjalan sepenuhnya mulus.

Selain mematangkan strategi, tim berjuluk Green Force juga harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya fit.

Pelatih kepala Bernardo Tavares mengakui bahwa fokus utama tim saat ini bukan sekadar taktik, melainkan memastikan kesiapan pemain yang benar-benar berada dalam kondisi terbaik. “Saat ini kami mencoba melihat pemain mana yang berada dalam kondisi terbaik. Banyak pemain mengalami masalah kondisi,” ujar pelatih asal Portugal tersebut dikutip dari ileague.id.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (11/4) ini diprediksi berlangsung ketat. Namun, kondisi kebugaran pemain menjadi salah satu tantangan utama yang kini dihadapi tim pelatih Persebaya.

Situasi ini membuat opsi yang dimiliki Persebaya menjadi terbatas. Beberapa pemain inti bahkan belum kembali menjalani latihan secara penuh, sehingga peluang mereka untuk tampil masih belum bisa dipastikan.

“Ada pemain yang tidak ikut latihan, sehingga saya belum bisa memastikan apakah mereka siap bermain,” tambah Tavares.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat Persija Jakarta dikenal sebagai lawan yang tangguh, terlebih saat bermain di kandang sendiri. Meski demikian, Tavares tetap menunjukkan sikap optimistis dengan skuad yang tersedia saat ini.

Menurutnya, kekuatan tim tidak hanya ditentukan oleh nama besar pemain, tetapi juga oleh kesiapan dan kerja sama seluruh pemain di lapangan. Ia percaya pemain yang siap tampil akan mampu memberikan kontribusi maksimal.

“Kami berharap memiliki lebih banyak opsi dibanding pertandingan terakhir,” imbuh Tavares.