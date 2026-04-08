Fatah Elhusein
08 April 2026, 21.00 WIB

Dari Firman Utina hingga Beckham Putra, Persib Bandung Konsisten Sumbang Pemain Timnas Indonesia

Selebrasi gol dari Beckham Putra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Persib Bandung tidak hanya dikenal sebagai salah satu klub dengan basis suporter terbesar di Indonesia. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Persib juga konsisten menjadi salah satu penyumbang pemain untuk Timnas Indonesia di berbagai generasi.

Kontribusi tersebut tidak datang secara kebetulan. Dari era 2010 hingga sekarang, selalu ada pemain Persib yang menjadi bagian penting skuad Garuda. Mereka tidak hanya sekadar dipanggil, tetapi juga memberikan kontribusi nyata di berbagai ajang internasional.

Menariknya, kontribusi ini tidak terputus. Dari generasi senior hingga pemain muda, Persib terus melahirkan pemain yang mampu bersaing di level tim nasional. Hal ini menunjukkan bahwa klub berjuluk Maung Bandung tersebut memiliki peran penting dalam ekosistem sepak bola nasional. Berikut deretan pemain Persib yang dikenal memiliki kontribusi besar bersama Timnas Indonesia.

1. Firman Utina

Firman Utina merupakan salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia menjadi kapten Timnas Indonesia pada periode 2010–2013 dan berperan besar dalam perjalanan ke final Piala AFF 2010.

Sebagai playmaker, Firman memiliki visi bermain yang kuat dan kemampuan mengatur tempo pertandingan. Perannya tidak tergantikan di lini tengah, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di era tersebut.

2. Atep Rizal

Atep dikenal sebagai ikon Persib sekaligus pemain sayap yang pernah memperkuat Timnas Indonesia pada awal 2010-an. Ia berposisi sebagai winger dengan kemampuan menyerang yang konsisten.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di timnas, performa stabilnya di level klub membuatnya tetap berada dalam radar pelatih. Atep menjadi simbol konsistensi pemain lokal.

3. Cristian Gonzales

Cristian Gonzales menjadi salah satu striker paling tajam yang pernah dimiliki Indonesia. Pada masa prime, dia memperkuat Timnas Indonesia sekitar 2010–2015 dan menjadi mesin gol utama.

Momen pentingnya adalah kontribusi besar di Piala AFF 2010, dia menjadi top skor bagi Indonesia. Ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi ancaman bagi lawan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Akademi Persib Putri U-12 Juara JSSL 2026, Tumbangkan Tuan Rumah Lion City Sailors 2-0 di Final! - Image
Sports

Akademi Persib Putri U-12 Juara JSSL 2026, Tumbangkan Tuan Rumah Lion City Sailors 2-0 di Final!

08 April 2026, 13.22 WIB

Persib Pantang Jemawa! Julio Cesar Tegaskan 8 Final di Sisa Musim, Bojan Hodak Akui Sempat Tertekan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Pantang Jemawa! Julio Cesar Tegaskan 8 Final di Sisa Musim, Bojan Hodak Akui Sempat Tertekan

08 April 2026, 13.13 WIB

Tak Mau Hitung Peluang Juara, Julio Cesar Ajak Persib Fokus Hadapi Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Mau Hitung Peluang Juara, Julio Cesar Ajak Persib Fokus Hadapi Bali United

08 April 2026, 03.36 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

