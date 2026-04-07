Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Didesak Bangkit di Sisa Musim Super League

JawaPos.com - Rentetan hasil yang diraih Persija Jakarta dalam tiga laga terakhir jelas bukan skenario ideal di fase krusial akhir musim. Ketika setiap poin begitu berharga, Macan Kemayoran justru harus puas tanpa kemenangan.

Dua hasil imbang di kandang saat menghadapi Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), disusul kekalahan 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC, menjadi catatan yang cukup mengecewakan. Inkonsistensi kembali muncul di saat tim seharusnya tampil lebih stabil dalam perburuan gelar.

Tim asuhan Mauricio Souza sebenarnya sempat menunjukkan potensi permainan yang menjanjikan.

Namun, detail kecil di lapangan kerap menjadi pembeda yang membuat poin penuh sulit diraih. Hal ini pun menjadi sorotan serius dari manajemen.

Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, tidak menutupi rasa kecewanya. Menurutnya, tiga pertandingan tanpa kemenangan jelas bukan hasil yang diharapkan, apalagi di momen penentuan seperti sekarang.

“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar sosok yang akrab disapa Bepe tersebut dikutip dari ileague.id.

Situasi ini membuat langkah Persija menuju gelar Super League 2025/2026 menjadi semakin berat.

Dengan hanya delapan laga tersisa, margin kesalahan semakin tipis. Setiap pertandingan kini bukan sekadar laga biasa, melainkan momentum penting untuk menjaga asa tetap hidup.