Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Didesak Bangkit di Sisa Musim Super League

Kiper Cyrus Margono menjalani debut bersama Persija Jakarta saat menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda. (Persija)
JawaPos.com - Rentetan hasil yang diraih Persija Jakarta dalam tiga laga terakhir jelas bukan skenario ideal di fase krusial akhir musim. Ketika setiap poin begitu berharga, Macan Kemayoran justru harus puas tanpa kemenangan.
Dua hasil imbang di kandang saat menghadapi Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), disusul kekalahan 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC, menjadi catatan yang cukup mengecewakan. Inkonsistensi kembali muncul di saat tim seharusnya tampil lebih stabil dalam perburuan gelar.
Tim asuhan Mauricio Souza sebenarnya sempat menunjukkan potensi permainan yang menjanjikan.
Baca Juga:Dari Open Play hingga Free Kick, Fabio Calonego Tunjukkan Kelasnya Bersama Persija Jakarta
Namun, detail kecil di lapangan kerap menjadi pembeda yang membuat poin penuh sulit diraih. Hal ini pun menjadi sorotan serius dari manajemen.
Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, tidak menutupi rasa kecewanya. Menurutnya, tiga pertandingan tanpa kemenangan jelas bukan hasil yang diharapkan, apalagi di momen penentuan seperti sekarang.
“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” ujar sosok yang akrab disapa Bepe tersebut dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Tendangan Jarak Jauh Fabio Calonego Jadi Andalan Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya
Situasi ini membuat langkah Persija menuju gelar Super League 2025/2026 menjadi semakin berat.
Dengan hanya delapan laga tersisa, margin kesalahan semakin tipis. Setiap pertandingan kini bukan sekadar laga biasa, melainkan momentum penting untuk menjaga asa tetap hidup.
Bepe pun menegaskan bahwa seluruh elemen tim harus merespons kondisi ini dengan sikap yang lebih kuat. Ia percaya kualitas skuad, termasuk pemain seperti Rizky Ridho, sebenarnya cukup untuk bangkit dari tekanan.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven