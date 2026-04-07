Tendangan Jarak Jauh Fabio Calonego Jadi Andalan Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya

Fabio Calonego (kanan), gelandang Persija Jakarta, bakal menjadi senjata Macan Kemayoran hadapi Persebaya Surabaya. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Tendangan jarak jauh Fabio Calonego menjadi andalan Persija Jakarta untuk menghadapi lawannya, termasuk saat menghadapi Persebaya Surabaya di Super League pekan ke-27. Laga tersebut bakal dimainkan di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB.
Fabio Calonego sepertinya akan menjadi salah satu pemain Persija yang harus diwaspadai para pemain Persebaya. Sebagai gelandang, pemain asal Brasil tersebut memiliki tendangan jarak jauh yang bisa menjebol gawang lawan.
Di sesi latihan, Fabio Calonego selalu berlatih untuk mencetak gol dari tendangan jarak jauh. Saat pertandingan, dia akan berusaha untuk melepaskan tendangan jarak jauh.
"Saya selalu memiliki kemampuan menembak jarak jauh sebagai salah satu kekuatan saya. Kapan pun memungkinkan saya akan lakukan. Saya selalu berlatih untuk terus meningkatkan kemampuan itu," kata Fabio Calonego yang dikutip laman resmi Persija, Rabu (7/4).
Meski berhasil mencetak gol tendangan jarak jauh, pemain 28 tahun tersebut akan lebih senang meraih kemenangan bersama Persija. "Mencetak gol selalu sangat penting untuk membantu tim. Akan tetapi, tanpa ragu saya akan menukar gol-gol itu dengan kemenangan,” pungkas Fabio Calonego.
Hingga pekan ke-26, Fabio sudah mencetak tiga gol tendangan jarak jauh untuk Persija. Dia melakukannya, saat laga menghadapi Malut United, Borneo FC Samarinda, dan Bhayangkara FC.
Selain itu, Fabio juga menjadi salah satu pemain yang sering melepaskan tendangan di Persija. Melansir laman I League, pemain nomor punggung 97 sudah melepaskan tujuh tendangan tepat sasaran.
Bagi Persebaya, tendangan jarak jauh Fabio Calonego akan menjadi ancaman nyata untuk lini pertahanan. Itu berarti, duet bek tengah Leo Lelis dan Risto Mitrevski bakal punya tugas untuk menutup ruang tembaknya.
Menarik dinantikan performa Fabio Calonego saat menghadapi Persebaya. Apakah dia kembali mencetak gol dari jarak jauh? Patut ditunggu.
