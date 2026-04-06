Tembok Kokoh Persib Bandung: Teja Paku Alam Bidik Rekor Clean Sheet Sepanjang Masa di Super League 2025/2026

JawaPos.com- Performa gemilang di bawah mistar gawang kembali ditunjukkan oleh Teja Paku Alam bersama Persib Bandung pada musim ini. Kiper andalan Maung Bandung tersebut kini semakin dekat dengan torehan rekor nirbobol terbanyak dalam satu musim kompetisi.

Terbaru, Teja kembali menunjukkan ketangguhannya saat Persib menaklukkan Semen Padang FC dengan skor 2-0 pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).

Dalam pertandingan tersebut, ia sukses menjaga gawangnya tetap steril, sekaligus mencatatkan clean sheet ke-16 musim ini.

Catatan tersebut tak hanya membawa Persib meraih kemenangan penting, tetapi juga mengantarkan Teja melampaui rekor sebelumnya di era Liga 1 yang dipegang oleh Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet dalam satu musim.

Kini, dengan delapan pertandingan tersisa, peluang Teja untuk menorehkan sejarah semakin terbuka lebar. Ia bahkan berpotensi menyamai atau melampaui rekor legendaris milik Yoo Jae-hoon yang mencatatkan 17 clean sheet pada Liga Super Indonesia 2013.

Meski demikian, Teja memilih merendah. Ia menegaskan bahwa pencapaiannya sejauh ini bukan hasil kerja individu semata, melainkan buah dari solidnya kerja sama tim di semua lini.

"Alhamdulillah, ini bukan berkat saya sendiri. Peran teman-teman, komunikasi di lapangan, dan kekompakan tim sangat membantu saya menjaga clean sheet," ujarnya dikutip situs resmi Persib.

Lebih lanjut, kiper berusia 30-an tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya bukanlah mengejar rekor pribadi. Ia lebih memprioritaskan hasil tim demi menjaga posisi Persib di papan atas klasemen.

"Clean sheet itu bonus. Target utama kami tetap memenangkan pertandingan dan mempertahankan posisi terbaik di klasemen," tegasnya.