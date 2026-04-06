Tembok Kokoh Persib Bandung: Teja Paku Alam Bidik Rekor Clean Sheet Sepanjang Masa di Super League 2025/2026

Tembok terakhir Teja Paku Alam, tembus Clean sheet ke-16. (Dok. Persib)
JawaPos.com- Performa gemilang di bawah mistar gawang kembali ditunjukkan oleh Teja Paku Alam bersama Persib Bandung pada musim ini. Kiper andalan Maung Bandung tersebut kini semakin dekat dengan torehan rekor nirbobol terbanyak dalam satu musim kompetisi.
Terbaru, Teja kembali menunjukkan ketangguhannya saat Persib menaklukkan Semen Padang FC dengan skor 2-0 pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).
Dalam pertandingan tersebut, ia sukses menjaga gawangnya tetap steril, sekaligus mencatatkan clean sheet ke-16 musim ini.
Catatan tersebut tak hanya membawa Persib meraih kemenangan penting, tetapi juga mengantarkan Teja melampaui rekor sebelumnya di era Liga 1 yang dipegang oleh Andritany Ardhiyasa dengan 15 clean sheet dalam satu musim.
Kini, dengan delapan pertandingan tersisa, peluang Teja untuk menorehkan sejarah semakin terbuka lebar. Ia bahkan berpotensi menyamai atau melampaui rekor legendaris milik Yoo Jae-hoon yang mencatatkan 17 clean sheet pada Liga Super Indonesia 2013.
Meski demikian, Teja memilih merendah. Ia menegaskan bahwa pencapaiannya sejauh ini bukan hasil kerja individu semata, melainkan buah dari solidnya kerja sama tim di semua lini.
"Alhamdulillah, ini bukan berkat saya sendiri. Peran teman-teman, komunikasi di lapangan, dan kekompakan tim sangat membantu saya menjaga clean sheet," ujarnya dikutip situs resmi Persib.
Lebih lanjut, kiper berusia 30-an tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya bukanlah mengejar rekor pribadi. Ia lebih memprioritaskan hasil tim demi menjaga posisi Persib di papan atas klasemen.
"Clean sheet itu bonus. Target utama kami tetap memenangkan pertandingan dan mempertahankan posisi terbaik di klasemen," tegasnya.
Dengan performa yang terus stabil dan dukungan lini pertahanan yang solid, perjalanan Teja musim ini menjadi salah satu kisah menarik di kompetisi. Kini, publik sepak bola nasional menantikan apakah ia mampu menorehkan rekor baru dan mengukir sejarah bersama Persib Bandung.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven