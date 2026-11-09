Barcelona Bangkit Kalahkan Atletico Madrid 2-1 di Liga Spanyol

JawaPos.com - Dua gol Fermin Lopez membawa Barcelona bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid 2-1 pada pekan ke-12 Liga Spanyol di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid.
Berdasar catatan La Liga seperti dilansir dari Antara, Atletico sempat unggul melalui Giuliano Simeone sebelum Barcelona membalikkan keadaan berkat dua gol Fermin Lopez.
Kemenangan tersebut membuat Barcelona mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Liga Spanyol, dengan 33 poin dari 12 pertandingan, unggul tiga poin atas Real Madrid di posisi kedua.
Sementara itu, Atletico Madrid tertahan di peringkat ketiga dengan 28 poin, terpaut lima poin dari Barcelona.
Atletico langsung menekan sejak pertandingan dimulai dan membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Giuliano Simeone.
Gol tersebut berawal dari serangan balik yang diteruskan Julian Alvarez kepada Simeone.
Pemain asal Argentina itu kemudian melepaskan tembakan yang gagal dihentikan kiper Barcelona Joan Garcia.
Tertinggal 0-1, Barcelona meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyeimbang.
Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-45 setelah Fermin Lopez mencetak gol untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.
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