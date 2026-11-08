Justin Hubner Catatkan 9 Aksi Bertahan, Fortuna Sittard Ditahan Imbang Telstar 2-2

Justin Hubner saat laga imbang Fortuna Sittard lawan Telstar. (Dok. Justin Hubner)
JawaPos.com - Fortuna Sittard harus puas bermain imbang 2-2 melawan Telstar pada pekan ke-12 Liga Belanda. Pertandingan tersebut berlangsung di Fortuna Sittard Stadion, Sabtu (7/11/2026).
Tim tuan rumah sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui gol penalti Mohamed Ihattaren pada menit ke-15. Fortuna Sittard kemudian menggandakan keunggulan setelah Sem Valk melakukan gol bunuh diri pada menit ke-43.
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Namun, keunggulan dua gol tersebut gagal dipertahankan. Menjelang babak pertama berakhir, Fortuna Sittard kehilangan konsentrasi dan kebobolan dua gol sekaligus. Abdelnour Soualhia mencetak gol pada menit ke-45, disusul Patrick Bouwer dua menit kemudian.
Pada pertandingan ini, Justin Hubner menjadi andalan di lini belakang Fortuna Sittard. Bek Timnas Indonesia tersebut tampil sejak menit pertama dan mendapatkan rating 6,7 dari FotMob.
Sebagai pemain bertahan, kontribusi Hubner paling terlihat melalui catatan statistik defensif. Dia membukukan sembilan aksi bertahan sepanjang pertandingan.
Bek berusia muda tersebut mencatatkan lima sapuan yang menunjukkan perannya dalam menjaga pertahanan Fortuna Sittard. Selain itu, Hubner melakukan satu tekel, satu blok, dan dua intersepsi.
Dalam duel perebutan bola, Hubner memenangi dua dari lima duel di lapangan. Sementara dalam duel udara, dia unggul satu kali dari dua kesempatan.
Hubner juga memberikan kontribusi dalam membantu serangan. Salah satu upayanya adalah sundulan yang mengarah ke gawang Telstar pada menit ke-67.
Hasil imbang melawan Telstar membuat Fortuna Sittard memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi enam pertandingan terakhir di Liga Belanda.
Meski demikian, hasil tersebut menjadi imbang keempat Fortuna Sittard dalam enam laga terakhir. Tambahan satu poin membuat mereka kini menempati posisi keenam klasemen sementara Liga Belanda.
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