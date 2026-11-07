Shin Tae-yong Soroti Kondisi Rumput JIS Usai Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, kembali menyoroti kualitas rumput Jakarta International Stadium (JIS) setelah tim asuhannya mengalahkan Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Persija sukses mengunci poin penuh setelah menundukkan Persebaya dengan skor tipis 1-0 di JIS, Sabtu (7/11/2026) malam WIB. Gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak Ivan Mamut pada menit ke-89.

Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui laga tersebut berjalan sengit. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut pemain Persija maupun Persebaya harus bekerja lebih keras karena kondisi lapangan JIS dinilai sangat buruk.

“Ya, hari ini para pemain kami dan juga pemain Surabaya benar-benar telah berjuang maksimal, meskipun kondisi lapangan yang sangat tidak bagus,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga, Sabtu (7/11).

“Kedua tim sudah berusaha memberikan yang terbaik,” sambungnya.

Meski demikian, Shin Tae-yong menilai Persija memiliki keinginan lebih besar untuk mengunci kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Menurut dia, mentalitas dan semangat juang para pemain Macan Kemayoran menjadi faktor utama di balik hasil positif tersebut.

“Namun, saya rasa keinginan tim kami untuk meraih kemenangan lebih besar dibandingkan lawan. Mentalitas dan semangat juang itulah yang menjadi faktor utama di balik kemenangan kami hari ini,” terang Shin Tae-yong.

Persija Kembali ke Puncak Klasemen Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Persija. Tambahan tiga poin membawa mereka kembali memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah sebelumnya digeser Dewa United dan Madura United.

Persija kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 21 poin, unggul satu angka atas Dewa United. Kemenangan atas Persebaya juga sekaligus membawa Macan Kemayoran kembali ke jalur kemenangan.