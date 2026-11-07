Bernardo Tavares Ungkap Ruang Ganti Persebaya Usai Kalah dari Persija: Sedih dan Frustrasi

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkap kondisi ruang ganti timnya setelah kalah dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Dia mengatakan para pemain merasa sedih, bahkan frustrasi, karena gagal membawa pulang poin.

Persebaya menelan kekalahan pahit dengan skor 0-1 dari Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB. Gawang Green Force dibobol Ivan Mamut pada penghujung laga, tepatnya menit ke-89.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan negatif Persebaya. Mereka belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi. Sebelum takluk dari Persija, Green Force dikalahkan Kendal Tornado FC di ajang League Cup dan ditahan imbang Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League.

Tavares mengungkapkan bahwa anak asuhnya sangat terpukul karena harus menelan kekalahan dari Persija. Pasalnya, seluruh pemain telah mengerahkan kemampuan terbaik demi membawa pulang poin ke Surabaya.

“Mengenai kondisi ruang ganti, para pemain sangat sedih. Ada pemain yang merasa frustrasi karena sudah memberikan segalanya di lapangan, namun sayangnya kami tetap kalah,” ungkap Tavares dalam konferensi pers seusai laga kontra Persija, Sabtu (7/11/2026).

Tavares Soroti Peluang Persebaya Berbicara mengenai jalannya pertandingan, Tavares menilai anak asuhnya cukup mampu mengendalikan permainan pada babak pertama. Persebaya bahkan mendapatkan sejumlah peluang, tetapi tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol.

“Mengenai pertandingan, menurut saya pada babak pertama peluang-peluang terbaik adalah milik kami. Tiga kali Sananta mengancam gawang, lalu satu atau dua kali lewat Rivera. Dari tim lawan, saya hanya mengingat satu tembakan dari luar kotak penalti,” tutur Tavares.

Memasuki babak kedua, Persija dinilai tampil lebih agresif hingga akhirnya mampu mencetak gol pada menit-menit akhir. Tavares menyebut Persebaya sebenarnya juga memiliki sejumlah peluang, tetapi gagal memanfaatkannya secara maksimal.

“Pada babak kedua, mereka memiliki tiga hingga empat tembakan ke arah gawang kami dan mencetak satu gol di menit-menit akhir. Kami memiliki beberapa momen transisi, tetapi pengambilan keputusan kami terkadang kurang baik,” ucapnya.